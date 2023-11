Laurent Dubreuil de retour sur le podium à Pékin

Son chrono de 34,81 sur 500 mètres lui a valu la seconde place, à 12 centièmes du meneur, le Japonais Wataru Morishige, ce qui comblait Dubreuil après les trois 6e et 7e positions des dernières semaines.

« Même si ça n’en avait pas été une super bonne [course], c’est tout le temps le fun satisfaisant de gagner une médaille, analysait Dubreuil avec un sourire dans la voix après sa performance. C’en a été une bonne, c’était mon départ le plus rapide depuis le début des Coupes du monde et par quand même beaucoup. »

Dans la game avec Morishige

Ce qui lui faisait encore plus plaisir, c’est qu’il a enfin pu chauffer Morishige, le meneur du classement général sur cette distance, avec ses 234 points. Dubreuil se classe quatrième avec 166 points, derrière Yuma Murakami (190) et Tatsuya Shinhama (176).

Patinant sur la neuvième et avant-dernière paire de l’épreuve, Dubreuil avait le sentiment d’être « dans la game » avec le Japonais.

« C’est le meilleur au monde en ce moment au 500 m, il a gagné trois courses et une médaille d’argent et il domine, a décrit Dubreuil. Ce n’était pas parfait, j’ai fait quelques petites erreurs, mais je patinais bien. La technique était bonne et les poussées étaient appliquées. J’avais l’impression que j’avais une chance, mais finalement il m’a battu. »

Il s’est retrouvé

Laurent Dubreuil ressort ragaillardi de sa dernière course durant laquelle il a enfin pu crier eurêka. Il se réjouissait d’avoir « renversé la vapeur et retrouvé ses sensations sur glace ».

« Je suis rendu à un écart qui me laisse croire que je peux en gagner d’autres, s’emballait-il. C’est sûr que si Morishige les gagne toutes, on peut oublier la victoire au classement général, mais je me mesure à moi-même d’abord et avant tout. De finir les 500 m en Asie avec une médaille, après quelques mois compliqués par les blessures, ça fait du bien. Il ne faut pas les prendre pour acquises ces médailles-là! »

Plus « en confiance et puissant », le Lévisien tentera de poursuivre sur sa lancée, dimanche matin, lors du 1000 m, distance sur laquelle il a terminé 18e la semaine dernière au Japon.