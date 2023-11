Un petit peu « tanné », Dubreuil garde le moral malgré tout

Laurent Dubreuil a terminé au sixième rang à Pékin. (Peter Dejong/Archives The Associated Press)

Vendredi, l’athlète de 31 ans a pris le sixième rang du premier 500 m de la semaine à Pékin, en Chine. Dubreuil a terminé à six petits centièmes du podium en négociant la distance en 35,06 s, un résultat qui ne suffisait pas à le contenter.

« Je suis assez dur envers moi-même, ce n’est pas quelque chose qui me satisfait, même si ce n’était pas la pire course du monde non plus », tempérait-il en entrevue avec Le Soleil, vendredi matin.

« Si j’avais été sept centièmes plus vite et que j’avais été en troisième place, mon discours serait peut-être un petit peu plus positif. Je fais des erreurs technique et d’exécution que je ne faisais pas dans les dernières années. Ça ne vient pas aussi facilement, je ne sais pas pourquoi. » — Laurent Dubreuil

Du « surplace »

Ralenti par une tendinite au genou et des maux de dos dans les derniers mois, Dubreuil a l’impression de faire du « surplace » depuis le coup d’envoi de la saison. Pour étayer sa thèse, Dubreuil cite en exemple son ouverture de vendredi (9,74 s), un temps identique enregistré il y a trois mois, en plein été, avant de se blesser à un genou.

L’an dernier, son chrono d’ouverture avait passé de 9,85 lors de sa première course de l’année à 9,60 lors de la deuxième Coupe du monde de la saison, d’où l’impression du surplace.

« Si je finissais 40e ou si j’étais dans le groupe B, je prendrais mon mal en patience, mais ce n’est pas le cas, remarque-t-il. J’ai une bonne course en moi, mais je ne suis pas capable de la sortir. »

Laurent Dubreuil en action. (Archives Le Soleil, Erick Labbé/Archives Le Soleil, Erick Labbé)

Une situation frustrante

Dubreuil refuse de se servir de sa condition physique actuelle pour expliquer son impression de stagnation. « J’ai beaucoup de raideur dans le dos, mais ça ne m’empêche pas de bouger, indique-t-il. Physiquement, je ne suis peut-être pas à mon meilleur, mais je suis correct. Ça n’a pas la même fluidité et la même facilité que dans les dernières années. Il faut que je travaille beaucoup pour faire un temps pas si hot et c’est frustrant. »

Un petit peu « découragé » de son patin, Dubreuil réussit tout de même à mettre les choses en perspectives, lui qui domine son sport depuis plusieurs années.

« Tu ne peux pas toujours être sur un nuage, être le premier, et toujours bien te sentir, relativise-t-il. Même des meilleurs patineurs que moi ont des moments où ils se font battre et ne se sentent pas bien. »

« Je suis très critique, mais avec du recul, je suis quand même quatrième au classement cumulatif. Il y a beaucoup de gens pour qui ce serait la séquence de leur vie d’être quatrième au monde après trois courses. » — Laurent Dubreuil

Une autre course samedi

Son petit creux de vague « n’est pas la fin du monde » et le Lévisien doit vivre les travers du sport de haut niveau.

« Quand tu t’améliores, tu vises encore plus haut, note le patineur. Je sais qu’un jour, je n’en gagnerai plus de médailles, mais je sais aussi que ce moment, j’ai encore les capacités d’en gagner. De me faire battre, je suis capable de vivre avec ça, je suis en compétition avec moi-même avant d’être en compétition avec les autres. »

Dubreuil aura l’occasion de se reprendre, samedi, lors de la seconde épreuve de 500 m, à Pékin. Une belle « opportunité ».

« C’est probablement une question de temps, il va juste falloir que je patine un petit peu mieux, dit-il lorsqu’on lui parle de son déblocage à venir. Peut-être que demain sera la bonne journée. Une médaille, je serais content, mais tout ce que je veux juste que la course me satisfasse. »

Des difficultés

Le trio canadien composé de Valérie Maltais, Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann a éprouvé des difficultés lors du 1500 mètres chez les dames.

Blondin a offert le meilleur résultat à son pays avec une 11e position, après avoir fait arrêter le chrono à 1:58,14. Maltais a suivi au 12e rang (1:58,18) alors que Weidemann a pris le 19e et dernier échelon des patineuses à s’être élancées sur la piste (2:01,29).

Dans la finale B de cette discipline, Maddison Pearman (2:01,01) s’est avérée la Canadienne la plus rapide en septième place, devant la Québécoise Béatrice Lamarche (2:02,95), 13e.

Au 1500 mètres masculin, David La Rue a franchi la ligne d’arrivée en 1:46,29, ce qui lui a valu le huitième rang. Antoine Gélinas−Beaulieu (1:47,27) a terminé au 14e échelon.

Le Néerlandais Kjeld Nuis (1:44,80) et son compatriote Patrick Roest (1:45,36) sont montés sur les deux plus hautes marches du podium. Le Chinois Zhongyan Ning (1:45,51) a complété le top−3.

Le Canada a pu célébrer lors de la finale B du 1500 mètres, alors que Connor Howe a triomphé en 1:46,36. Son compatriote Vincent Dehaître a conclu l’épreuve en neuvième position (1:48,09).

Finalement, au 500 mètres féminin, la Canadienne Carolina Hiller a terminé neuvième (38,40). Dans la finale B, les représentantes de l’unifolié Brooklyn Mcdougall et Pearman ont respectivement pris les 12e et 19e échelons.