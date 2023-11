Après Mathieu Lecompte, Dominic Picard quitte aussi le Vert & Or

Picard n’aura été en poste qu’une seule saison avec le Vert & Or.

Il avait accepté le poste de coordonnateur offensive après un passage à titre d’entraîneur chef avec les Élans de Garneau, au football collégial division 1.

Ce qui n’était qu’une rumeur en début de journée s’est transformé en réalité, en après-midi, alors que Picard a remis sa démission au programme.

Dans un communiqué publié par le Vert & Or, Picard mentionne que: « Avec les différents changements effectués au sein de l’organisation, le vent tourne pour le Vert & Or, et je sens que le changement s’impose aussi pour moi. J’ai aimé le défi, l’organisation, les joueurs, et malgré les défaites, j’ai apprécié mon parcours. De voir nos jeunes évoluer, de les voir s’améliorer et progresser comme athlètes et individus, ça m’a rendu meilleur et je suis reconnaissant de leur engagement et de leur confiance. J’ai monté les marches une à une depuis que j’ai commencé ma carrière d’entraîneur, et je souhaite maintenant prendre un peu de recul pour envisager d’autres avenues possibles. »

Dominic Picard a été engagé en décembre 2022.

Cette nouvelle demeure à être confirmée­.

L’attaque du Vert & Or n’a pu faire mieux que 136 points marqués en huit matchs, lors de sa saison régulière de 2023.

En demi-finale contre les Carabins de l’Université de Montréal, Sherbrooke n’a pu faire mieux qu’un placement, dans une défaite de 54-3.