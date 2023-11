Accusations contre Luc Dugal: une véritable bombe chez Dalbix

Luc Dugal a fondé le Club Dalbix en 2004, avec Daniel Cyr et Marie-Josée Thibault. On le voit ici sur le podium de la Coupe NV Cloutier, en 2005. (Fournie)

La journée à été longue, mercredi, pour Nicolas Taillefer.

Membre du conseil d’administration et entraîneur-chef du Club Dalbix, il a appris par le truchement des médias que des accusations étaient déposées à l’endroit du président du club, Luc Dugal.

Ce dernier est accusé d’avoir accédé à de la pornographie juvénile.

Les choses se sont bousculées, rapidement, par la suite.

« On m’a envoyé une capture d’écran de la nouvelle, qui était déjà diffusée dans les médias. J’ai reçu un appel de la Ville de Sherbrooke quelques minutes plus tard, qui voulait aussi m’informer de la situation », s’est-il rappelé.

« On a convoqué un conseil d’administration extraordinaire, mercredi soir, avec les membres, et avec le service des sports de la Ville de Sherbrooke et de la Fédération des sports cyclistes du Québec. On a rapidement démis Luc de ses fonctions. »

Nicolas Taillefer est membre du CA de Dalbix et entraîneur-chef du club. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

Dalbix est l’un des plus importants clubs de vélo de montagne au Québec, et au Canada, avec ses quelque 500 membres.

Originaire de la Mauricie, Luc Dugal est débarqué à Sherbrooke au tournant des années 2000, et il fut l’un des cofondateurs du Club Dalbix, en 2004, en compagnie de Marie-Josée Thibault et Daniel Cyr.

Une figure incontournable du vélo de montagne

Dugal est l’une des figures importantes du vélo de montagne non seulement à Sherbrooke, mais partout au Québec.

Il a entre autres aidé au balisage et au développement des pistes du mont Bellevue, en plus d’être à l’origine de la coupe NV Cloutier, qui monopolise les pistes de la montagne sherbrookoise depuis 2002, avant Dalbix.

Il a également été directeur sportif pour le vélo de montagne lors des Jeux du Canada de 2013, en plus d’organiser plusieurs compétitions provinciales et nationales, au mont Bellevue.

Dugal a été intronisé au Temple de la renommée de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) en novembre 2017.

« On est sous le choc, au club. Mes enfants sont au club depuis qu’ils sont tout jeunes. Et au début, ce n’était pas clair, la nature des accusations, c’était assez large. Cette stupeur était partagée par tous les autres membres du C.A., qui sont tous des parents avec des jeunes dans le club. On a su ensuite que les accusations ne concernaient pas son lien avec le club et sa fonction comme président. Ça a soulagé un peu tout le monde, ça nous a permis de travailler de manière moins émotive dans tout ça », poursuit Nicolas Taillefer.

« On mesure l’ampleur de la chose aujourd’hui; on est l’un des plus gros clubs au Canada, mais on n’est pas capable de modifier notre site web, tout était centralisé autour de Luc. On a des rencontres avec notre fournisseur aujourd’hui, on n’avait pas les accès. On a été capables d’envoyer un courriel aux membres mercredi, au moins. Ça va nous permettre de décentraliser un peu, de ne pas dépendre d’une seule personne. C’est une bombe qui nous a fait réaliser qu’on était dépendant d’une seule personne.»

Vent d’entraide

« C’est un choc. Beaucoup de membres nous ont écrit; on n’a pas eu de couriels d’inquiétudes, mais plutôt pour nous offrir de l’aide pour les communications, la gestion de tout ça. Ç'a été un beau vent d’entraide », indique Nicolas Taillefer.

« Il faut faire quand même attention; il y a des accusations, pas de jugement. Il n’est pas reconnu coupable. Un chef d’accusation au niveau criminel nous permettait, en tant que C.A., de faire la destitution de Luc. On va voir pour la suite des choses ».

Il y a beaucoup de pain sur la planche pour les membres du C.A. de Dalbix au cours des prochains jours et prochaines semaines. Et offrir de l’aide aux membres et à leur famille, via des organismes spécialisés, sera tout en haut de la liste.

« On ne peut pas enlever à Luc tout ce qu’il a fait pour le club. C’est incroyable, le temps qu’il mettait là-dedans. Ça va prendre plusieurs personnes pour prendre la relève. Pour les impacts, c’est difficile à dire. Pour l’instant, on a une belle vague d’aide et de soutien. On va laisser la fin de semaine passer; le plus important, c’est de rassurer les membres, de leur offrir un service. C’est certain que les parents vont vouloir parler de la situation avec leurs enfants. Voilà pourquoi, avec la Fédération, on a proposé plusieurs solutions, des liens, des contacts pour des organismes comme SportAide. C’était la chose la plus importante à faire », précise Nicolas Taillefer.

Aucun président ou présidente par intérim n’a été nommé pour l’instant.

« On a une assemblée générale annuelle (AGA) dans trois semaines, on va avoir trois postes en nomination au sein du CA. Ensuite, c’est le nouveau C.A. pour 2024 qui déterminera son nouveau président. »