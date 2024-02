Des criminels moins à l'aise qu'avant

L’ADN, soit cette molécule qui sert à écrire le code génétique de chaque individu, est arrivé dans le monde judiciaire dans les années 1980 et y a provoqué toute une révolution. Pour la première fois, on était capable de lier avec certitude des échantillons corporels trouvés sur des scènes de crime — ne serait-ce qu’un cheveux ou un peu de salive — à un individu en particulier. Depuis, d’innombrables criminels ont été envoyés en prison grâce à cette technique.

Mais malgré tous ses avantages, le profilage génétique a quand même un gros angle mort : si l’ADN permet de prouver la culpabilité de quelqu’un, il ne dit rien sur qui est ce quelqu’un, où il vit, à quoi il ressemble, etc. Il faut d’abord identifier le suspect par des moyens d’enquête «classiques», et ce n’est qu’ensuite que l’on peut comparer son profil génétique avec ce qui a été trouvé sur la scène du crime.

Quand le suspect est un récidiviste dont l’ADN déjà fiché par la police, il est facile de l’incriminer de nouveau. Mais si l’individu est inconnu des policiers, son profil génétique ne permet aucunement de le retracer. Pour cette raison, les services de police d’un peu partout dans le monde ont fini par accumuler des milliers et des milliers d’échantillons d’ADN incriminant qui ne servent (ou servaient) pas à grand-chose puisqu’on n’avait pas de suspect à tester. Pour trouver à qui ces échantillons appartenaient, il aurait fallu analyser l’ADN de pans entiers de population, à l’aveugle et simplement dans l’espoir de tomber éventuellement sur le coupable, ce qui était évidemment impensable en pratique.

Ou du moins, cela demeura impensable jusqu’à ce que le prix du séquençage génétique chute dramatiquement dans les années 2000 et 2010 et que des pans entiers de population se mettent d’eux-mêmes à faire analyser leur ADN, afin d’en apprendre plus sur leur généalogie, de savoir de quels pays provenaient leurs ancêtres, de trouver de la parenté perdue, etc. La plupart des compagnies comme 23andMe ou Ancestry.com qui offrent maintenant de «lire» l’ADN de M. et Mme Tout-le-Monde gardent jalousement secrètes leurs banques de données et refusent de collaborer avec les services de police, mais leurs clients restent libres de télécharger leurs résultats sur des banques de données publiques comme GEDmatch pour élargir leurs recherches, ce que beaucoup font.

Résultat : les services de police ont désormais accès au profil génétique de millions de gens, auxquels ils peuvent comparer l’ADN recueilli sur des scènes de crime. Cela ne les mène pas forcément directement aux coupables, mais ils peuvent tomber sur un profil génétique très ressemblant, ce qui indique un lien de parenté avec le suspect. En reconstituant son arbre généalogique, les policiers peuvent alors trouver une ou quelques personnes apparentées qui correspondent au suspect qu’ils cherchent — parce qu’il est dans le bon groupe d’âge, qu’il vivait dans la même région que la victime au moment du crime, etc.

En soi, cet exercice généalogique ne constitue pas une preuve, mais il permet souvent de réduire énormément la quantité de suspects. Les policiers peuvent ensuite concentrer leurs efforts sur une personne en particulier pour finir de recueillir cette preuve, par exemple en obtenant un échantillon d’ADN à l’insu du suspect.

Le premier criminel qui fut retracé grâce à la «généalogie forensique» fut un certain Joseph James DeAngelo Jr, qui a assassiné au moins 13 femmes et en a violé plus d’une cinquantaine en Californie dans les années 1970 et 1980 — ce qui lui avait valu le surnom de Golden State killer. On savait par l’ADN recueilli sur ces femmes qu’elles avaient toutes été victimes du même agresseur, mais comme il ne figurait dans aucune base de données policières, il n’avait jamais été inquiété. C’est en entrant son profil génétique dans une base de données généalogique que la police est parvenue àremonter jusqu’à lui et par l’arrêter, en 2018. Il fut condamné en 2020 à la prison à vie sans possibilité de libération.

Depuis, beaucoup d’autres «vieux cas» qui dormaient depuis des années, voire des décennies dans les entrepôts de police ont pu être résolus.

Dans le cas de Marc-André Grenon, qui subit présentement un procès dans l’«affaire Guylaine Potvin» (tuée à Jonquière en avril 2000), c’est un type de matériel génétique particulier qui a mené à son arrestation : le «chromosome Y». Dans le noyaux de nos cellules, nos gènes forment des structures nommées chromosomes qui s’assemblent par paires, et l’humain en possède 23 paires. Sur la 23e et dernière paire, on trouve deux sortes de chromosomes, appelés X et Y à cause de leur forme. Les gens qui ont deux X sont des femmes, alors que la combinaison XY donne des hommes. Ce qui implique, bien sûr, que le chromosome Y ne peut se transmettre que de père en fils.

En 2022, le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec (LSJML) s’est constitué une banque de chromosomes Y pour les lier à des noms de familles — un projet nommé PatronYme. À l’heure d’écrire ces lignes, le LSJML ne m’avait pas dit de quelles banques de données il avait tiré l’information, mais le principe est le même que pour les autres techniques de généalogie forensique : en comparant le chromosome Y de l’agresseur à ceux du fichier PatronYme, c’est le nom de famille Grenon qui est apparu comme le plus plausible, ce qui a éventuellement mis les autorités sur la piste de M. Grenon. La police a alors pu concentrer ses efforts sur lui pour compléter sa preuve notamment en filant le suspect et en recueillant une paille qu’il avait laissé derrière lui dans un cinéma.

Il faudra cependant attendre de voir ce que le juge dit de tout cela, évidemment, puisque le procès n’est pas terminé…

Avantages et inconvénients

Comparé au reste du génome, le chromosome Y offre des avantages intéressants pour retracer des criminels. Comme on peut lire dans un mémoire de maîtrise déposé à l’UQTR en 2020 et qui portait justement sur l’utilisation du chromosome Y en sciences judiciaires, ce type de matériel génétique peut être utile quand, dans un échantillon, l’ADN d’un agresseur masculin est très dilué dans celui de sa victime femme — cela permet de distinguer les deux puisque seul l’agresseur possède un chromosome Y.

L’ennui, cependant, est que ce chromosome change très peu d’une génération à l’autre, explique le chercheur en génétique des populations de l’UQTR Emmanuel Milot, qui a supervisé le mémoire de 2020. Tous nos autres gènes viennent en deux «copies», l’une provenant du père et l’autre provenant de la mère, et ces gènes sont mélangés aléatoirement pour chaque ovule ou spermatozoïde que nous produisons. Mais le chromosome Y, lui, ne vient qu’en une seule copie et est donc transmis tel quel de père en fils, hormis quelques mutations aléatoires — mais celles-ci sont rares et ne changent le chromosome que très lentement d’une génération à l’autre.

«À cause de ça, on se retrouve avec des lignées complètes, ou même des pans de population, qui ont des chromosomes Y pratiquement identiques, du moins aux endroits où on regarde quand on les séquence, dit M. Milot. (…) Ça peut être quelques centaines, mais ça peut être quelques milliers d’hommes aussi.»

Dans son mémoire de 2020, l’étudiante de M. Milot, Roxane Landry, avait justement simulé combien de gens à l’échelle du Québec portent des chromosomes Y pratiquement indistinguables par les méthodes de «lecture» en vigueur. Les résultats variaient un peu selon les conditions initiales qu’elle choisissait pour ses simulations, mais elle concluait qu’à l’échelle du Québec chacune des 10 «versions» les plus fréquentes du Y sont identiques (toujours aux yeux des tests en vigueur) chez 12 à 15 000 hommes.

D’un point de vue policier, donc, l’utilité du chromosome Y «va dépendre de sur quoi on tombe, indique M. Milot. Si les policiers tombent sur une version qui est très rare, ça va. Mais s’ils tombent sur un Y qui est partagé par 10 000 personnes, ça se peut que ce soit moins aidant».

Mais dans tous les cas, la fonction du profilage génétique du chromosome Y reste la même que pour les autres «outils» de ce type : ça ne fournit pas de preuve de culpabilité, du moins pas au sens juridique, mais cela réduit (souvent énormément) la liste des suspects sur lesquels enquêter.

