La tempête Fiona a révélé des fossiles dans les Maritimes

En septembre 2022, la puissance des vagues provoquées par les vents de la force de l’ouragan Fiona a provoqué une érosion côtière, brisant des falaises, emportant des dunes et révélant des fossiles cachés, explique John Calder, géologue et paléontologue basé à Halifax.

Les fossiles découverts après que Fiona a traversé l’île comprennent une empreinte avant et arrière d’un tétrapode de la taille d’un chien — des animaux dans l’arbre de l’évolution de la vie entre les amphibiens et les reptiles — une fougère à graines éteinte, une aile de libellule et une minuscule piste, qui est un chemin parcouru par des créatures.

Les fossiles mis au jour par Fiona datent de la période du Permien — il y a entre 300 millions et 250 millions d’années — et environ 70 millions d’années avant que les dinosaures ne parcourent la Terre. Durant cette période de l’histoire, la planète traversait une «période incroyable de réchauffement climatique» et l’Île−du−Prince−Édouard était un endroit tropical.

On trouve également dans les roches rouges des traces de certaines des autres créatures qui ont fait de l’Île−du−Prince−Édouard leur maison, comme «de grands reptiles très redoutables et de petites créatures semblables à des lézards qui détalent». John Calder a également déclaré qu’un éventail de créatures allant des invertébrés rampants — vers et mille−pattes — aux libellules sont également préservées.

Le géologue et paléontologue a souligné que le gouvernement envisageait de créer un centre de recherche sur l’île où ces découvertes pourraient être entreposées et étudiées.

L’Île−du−Prince−Édouard est l’un des trois endroits importants au monde où l’on trouve des fossiles d’empreintes de pas datant du début du Permien, a−t−il ajouté. Les deux autres se trouvent au Nouveau−Mexique, aux États−Unis, et en Allemagne.

«C’est le seul endroit au Canada, le seul endroit dans toute l’immense masse terrestre du Canada, où l’on trouve des roches de cette période, représentant le témoignage de la vie sur terre», a insisté le spécialiste.