Angine réfractaire: une première mondiale à Québec

Dr Can Mahn Nguyen (à gauche) et Dr Jean-Michel Paradis, tous deux cardiologues à l'IUCQ, en train d'installer le A-Flux sur Jocelyn Leblanc pour régler son problème d'angine réfractaire. (Photo fournie par l'IUCPQ.) (IUCPQ)

À la fin de l’année dernière, Jocelyn Leblanc, 67 ans, commençait à manquer d’espoir. Lui qui traînait un lourd passé familial de problèmes cardiaques graves, il avait subi un pontage en 2000 et plusieurs autres interventions par la suite pour déboucher les artères qui irriguent son cœur. Il prenait quatre médicaments différents pour l’angine en plus de devoir utiliser une pompe à nitroglycérine (qui soulage les symptômes) une ou deux fois par semaine. Mais plus rien ne fonctionnait : son angine résistait désormais à tous les traitements.

Jocelyn Leblanc est la première personne au monde à qui on a implanté le «A-Flux» pour régler son problème d'angine réfractaire. (Jean-François Cliche)

«Mon père est parti à 57 ans à cause d’un problème cardiaque, et j’ai perdu un frère à cause de ça aussi. Je me sentais comme si mon tour s’en venait», témoigne M. Leblanc.

Jusqu’à ce que, en décembre dernier, il devienne la première personne à se faire installer un nouveau dispositif nommé A-Flux, développé aux États-Unis dans le but de traiter l’«angine réfractaire» comme la sienne. L’opération été réalisée à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), qui a annoncé mercredi matin, en conférence de presse, les résultats jusqu’à maintenant très prometteurs de cette première mondiale.

«Quand on a rencontré M. Leblanc, il n’avait tout simplement plus d’options, dit Dr Jean-Michel Paradis, cardiologue de l’IUCPQ qui a fait l’intervention avec son collègue Dr Can Mahn Nguyen, lui aussi de l’Institut. On a été très transparent avec lui : on lui a dit que ça avait été testé seulement sur des animaux avant, jamais sur des humains.»

Sentant qu’il n’avait plus vraiment d’autre choix, M. Leblanc a vite accepté. «Ils m’ont dit : prends une couple de jours pour y penser, tu nous donneras ta réponse après. Mais mon idée était faite avant que je sorte du bureau», se souvient-il.

Des dizaines de milliers de gens au Québec

L’angine est un problème cardiaque malheureusement très commun, qui touche pas moins de 700 000 personnes au Québec. Il se produit quand le myocarde (le tissu musculaire du cœur) manque d’oxygène, souvent parce que les artères supposées l’alimenter sont obstruées. On soigne ces patients soit par des médicaments qui vont, par exemple, réduire le rythme cardiaque (le cœur aura alors besoin de moins d’oxygène), soit par des chirurgies qui vont élargir les artères ou permettre au sang de contourner un passage obstrué.

Sauf que pour une bonne partie des patients, ces traitements ne sont pas envisageables ou ne fonctionnent pas — ou alors de nouveaux bouchons se forment dans les artères, ce qui rend les chirurgies inutiles. Si l’angine réfractaire survient ici au même rythme qu’aux États-Unis (il n’y a pas de chiffres là-dessus pour le Québec), alors autour de 8000 personnes doivent recevoir un diagnostic chaque année dans la Belle Province, ce qui implique qu’au bas mot des dizaines de milliers de gens vivent présentement avec ce problème. Et ce nombre est appelé à croître, prévoit Dr Nguyen, parce que les soins pour les infarctus (souvent provoqués par l’angine) se sont améliorés et que les patients survivent davantage.

«Avant, toutes les stratégies pour traiter l’angine travaillaient en amont du cœur [pour rétablir le débit sanguin dans les artères coronariennes], explique Dr Nguyen. Maintenant, avec cette nouvelle option-là, on vient plutôt travailler en aval.»

Le dispositif «A-Flux», de l'entreprise américain Vahaticor. (Photo fournie par l'IUCPQ.) (IUCPQ)

Essentiellement, le A-Flux est un grillage en forme de tube fait d’un alliage de nickel et de titane qui est installé dans le «sinus coronaire», soit la veine par où le sang sort après avoir alimenté le myocarde. Le centre du tube, lui, est plus étroit, ce qui réduit le débit de sang qui peut passer par là.

Il peut sembler très contre-intuitif de régler un problème d’occlusion des artères en amont du cœur en créant un autre problème de circulation en aval, mais l’idée est justement là : si on bouche partiellement la principale «issue» du sang qui sort du myocarde, alors on le force à passer plus de temps dans le muscle cardiaque, qui peut alors mieux s’oxygéner. C’est du moins une hypothèse «parce qu’on n’est pas sûr du mécanisme exact qui est en cause, ici, dit Dr Paradis. Ça se pourrait aussi que ce ne soit pas juste une question de temps passé dans le myocarde mais qu’un jeu de pression vienne redistribuer le sang des parties saines vers les parties qui sont moins bien oxygénées».

Des années avant d’élargir l’usage

Quoi qu’il en soit, pour l’instant cela marche à merveille sur M. Leblanc. «Je n’ai aucun regret», dit-il, ajoutant que «je traîne encore ma pompe à nitro parce que c’est ma sécurité, mais je ne m’en suis pas servi une seule fois depuis l’opération». Sa qualité de vie, relate-t-il, s’est améliorée au-delà de tout ce qu’il espérait.

L’annonce de mercredi matin va de toute évidence faire naître de grands espoirs chez des dizaines de milliers de gens au Québec, mais la plupart d’entre eux devront s’armer de patience. «Pour l’instant, c’est un produit-niche, dit Dr Paradis. (…) Ça va probablement prendre quelques années avant d’être disponible» parce qu’il est impensable de généraliser l’usage d’un dispositif qui n’a été testé que sur une seule personne. Des essais cliniques rigoureux devront être faits — et ça, ça prend du temps.

Il existe un autre traitement partant de la même idée de base, qui vient obstruer le sinus coronarien au moyen d’un petit ballon, qui est rendu un peu plus loin dans le processus, dit Dr Paradis, mais jusqu’à maintenant il ne donne pas des résultats aussi rapides que le A-Flux et il n’est pas aussi personnalisable, pour des raisons techniques.

«On ne pense pas que ce nouveau traitement-là va remplacer les traitements initiaux pour l’angine, mais il va servir d’adjuvant à ce qui était déjà connu. Et on est très excité de voir qu’il semble y avoir une bonne réponse chez des gens qui n’avaient plus d’alternatives», commente Dr Nguyen.