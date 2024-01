«Hacker» les drones russes, une bonne idée ?

Doctorante en bioéthique à l’Université de Montréal et au Collège royal militaire, Gabrielle Veilleux-Verreault est bien placée pour le savoir : «J’ai fait mon entraînement d’opérateur de drone là-bas [en Ukraine en 2023] parce que je fais mon PhD sur la guerre moderne et sur la façon dont les civils peuvent s’impliquer grâce à la démocratisation de la technologie.

«[...] Si tu as déjà joué à des jeux vidéos, tu es capable de contrôler un drone. […] Et ce qui est intéressant du point de vue de l’éthique, c’est que comme tu n’as pas besoin d’être militaire pour faire ça, il y a plein de monde qui s’implique et sur le plan des valeurs et de ce qui les motive, c’est absolument fascinant.»

Le piratage des drones, dit-elle, est souvent impraticable ou trop onéreux pour en valoir la peine. Mais il est tout de même possible en théorie. Et oui, en pratique, pour certains drones qui n’ont pas besoin d’être pilotés parce que leur trajectoire est programmée d’avance et qu’ils naviguent tout seul au GPS, c’est non seulement faisable, mais c’est intégré aux opérations «normales» des armées en présence.

«J’avais justement une appli pour faire ça», témoigne Mme Veilleux-Verreault, expliquant que si l’on parvient à faire croire au drone qu’il est à un point X au lieu de là où il est vraiment, on peut alors utiliser sa trajectoire préprogrammée pour le faire se retourner sur l’ennemi.

«Le premier contact que tu as avec un drone ennemi est habituellement visuel et, à cet instant précis, tu n’as pas nécessairement la ressource technique avec toi pour faire ça [le pirater] ni le temps de la faire venir.» — Gabrielle Veilleux-Verreault, doctorante qui a suivi l'entraînement des pilotes de drone en Ukraine

Cela ne concerne toutefois qu’une petite partie des milliers drones qui quadrillent continuellement le ciel ukrainien. La plupart sont en effet pilotés à distance par des personnes en chair et en os qui contrôlent le drone par des communications qui, comme pour nos appels cellulaires et nos courriels, par exemple, sont chiffrées de manière relativement sécuritaire.

«Ça n’est pas impossible à hacker, ça peut se faire, mais ça n’est pas facile», dit Patrick Mathieu, spécialiste en sécurité informatique et cofondateur du Hackfest, un concours de piratage qui a lieu chaque année à Québec.

Cela implique d’acheter un appareil (la plupart de ceux dont les armées ukrainienne et russe se servent sont des drones commerciaux fabriqués en Chine) «et ils vont essayer de le pirater pendant des mois. Ensuite, quand ils y parviennent, là ils vont faire leur attaque sur le terrain quand ils vont en voir un», dit-il.

Mais comme ces drones ne valent pas très cher, le piratage demande souvent plus de ressources que ce qu’il faut pour simplement en acheter un neuf. Pour certains drones sur lesquels on monte des explosifs et que l’on voit régulièrement détruire des blindés sur les réseaux sociaux, cela peut valoir la peine, «mais c’est une utilisation assez marginale des drones en Ukraine, dit Mme Veilleux-Verreault. Les drones servent surtout pour faire de la reconnaissance et ça n’est pas cost-efficient de pirater ces drones-là.»

De toute manière, en pratique, c’est souvent impossible : «Le premier contact que tu as avec un drone ennemi est habituellement visuel et, à cet instant précis, tu n’as pas nécessairement la ressource technique avec toi pour faire ça ni le temps de la faire venir», indique-t-elle.

Pour cette raison, les armées vont contrer les drones ennemis de deux autres manières, principalement. D’abord, dit M. Mathieu, «les drones commerciaux peuvent se trianguler» : pour peu que l’on soit capable de capter les communications entre le drone et son opérateur à partir d’au moins trois points différents, il devient possible de localiser l’opérateur. Et comme les drones commerciaux n’ont pas les batteries qu’il faut pour parcourir de très grandes distances, cela rend leurs pilotes très vulnérables — lire : à portée d’artillerie. (Notons que cela vaut pour les drones commerciaux. Dans le cas des drones militaires, la communication passe par satellite et l’opérateur est loin de la ligne de front.)

L’autre manière de contrer les drones ennemis, et sans doute la principale, est de simplement «brouiller» leurs communications. Celles-ci se déroulent en effet à certaines fréquences qui sont difficiles à cacher. Et il existe des appareils capables de saturer complètement les ondes à des fréquences précises.

Ce peut être des espèces de «fusil» électromagnétique qui permettent de viser un drone dans les airs, ce qui le fait s’écraser, ou encore des dispositifs qui font une sorte de «dôme» à l’intérieur duquel les drones perdent contact avec leur opérateur, mais le principe est toujours le même : émettre extrêmement fort sur la fréquence utilisée par l’ennemi afin de créer un «bruit» qui va empêcher les drones d’«entendre» le signal de leur opérateur.

Cette méthode est d’ailleurs souvent l’option la plus intéressante, explique Mme Veilleux-Verreault. «T’es mieux de brouiller les ondes et de forcer le drone à descendre, comme ça tu peux aller le chercher et l’étudier. Parce que ces drones-là sont hackés à mort, ils [les armées] ajoutent toutes sortes de choses dessus, en particulier pour éviter d’être détectés par les radars.»

Un bel exemple de cet intérêt, poursuit-elle, fut la réaction des Américains quand un de leur drone de type Reaper a été abattu au-dessus de la Mer Noire par l’aviation russe, au printemps dernier : «Il y a tout de suite eu une course pour aller récupérer la carcasse avant les Russes, pour ne pas qu’ils puissent l’étudier.»

