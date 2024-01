La Japon atteint la Lune

Les responsables ont également déclaré qu’ils avaient besoin de plus de temps pour déterminer si le vaisseau spatial, qui ne transportait pas d’astronautes, avait réussi un alunissage précis – l’une des priorités de cette mission.

Hitoshi Kuninaka, directeur de l’Institut des sciences spatiales et astronautiques, a déclaré qu’il pensait que les astromobiles avaient été lancés du vaisseau spatial et que des données étaient transmises vers la Terre depuis le «SLIM» («Smart Lander for Investigating Moon»).

Mais il a déclaré que la batterie solaire du SLIM ne produisait pas d’électricité et que la durée de vie de la batterie du vaisseau ne durerait que quelques heures de plus. Il a déclaré que la priorité était désormais que l’engin collecte autant de données lunaires que possible sur la batterie restante.

Le Japon suit donc les États−Unis, l’Union soviétique, la Chine et l’Inde dans leur quête de la Lune.

M. Kuninaka estime que le programme spatial japonais a remporté au moins un succès «minimum». L’engin SLIM a atterri sur la Lune samedi vers 00 h 20, heure de Tokyo (vendredi 15 h 20 GMT). L’attente de nouvelles était grande après que le contrôle de mission de l’agence spatiale japonaise ait initialement déclaré que SLIM était sur la surface lunaire, mais qu’il vérifiait toujours «son état». Aucun autre détail n’a été donné jusqu’à une conférence de presse près de deux heures plus tard.

Pour que la mission soit considérée comme pleinement réussie, les responsables de l’agence doivent confirmer si le SLIM a effectué un «alunissage précis». M. Kuninaka a déclaré que même si plus de temps était nécessaire, il croit personnellement que cet alunissage précis a probablement été réalisé, sur la base de son observation des données montrant le mouvement du vaisseau spatial jusqu’à l’atterrissage.

SLIM, qui visait une très petite cible, est un vaisseau spatial léger de la taille d’une voiture de tourisme. Il utilisait la technologie «d’atterrissage précis» qui promet un contrôle bien plus grand que n’importe quel alunissage précédent.

Alors que la plupart des sondes précédentes utilisaient des zones d’alunissage d’environ 10 kilomètres de large, SLIM visait une cible de seulement 100 mètres. Ce projet est le fruit de deux décennies de travail de la JAXA sur la technologie de précision.

Pendant que le vaisseau spatial descendait, le contrôle de mission de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale a indiqué que tout se déroulait comme prévu et a déclaré plus tard que SLIM «était sur la surface lunaire». Mais il n’a pas été précisé dès lors si l’alunissage avait réussi.

Une technique d’«alunissage de précision»

SLIM a amorcé sa descente samedi à minuit et, en 15 minutes, il se trouvait à environ 10 kilomètres au−dessus de la surface lunaire, selon l’agence spatiale, connue sous le nom de «JAXA». À une altitude de cinq kilomètres, l’atterrisseur était en mode descente verticale, puis à 50 mètres, SLIM était censé effectuer un mouvement parallèle pour trouver un point d’alunissage sûr, a indiqué la JAXA. Une trentaine de minutes après son alunissage présumé, la JAXA a déclaré qu’elle vérifiait toujours l’état de l’engin.

L’objectif principal de la mission est de tester une nouvelle technologie d’atterrissage qui permettrait aux missions lunaires d’atterrir «là où on le veut, plutôt que là où il est plus facile de le faire», a déclaré la JAXA. Si l’atterrissage est un succès, le vaisseau spatial recherchera des indices sur l’origine de la Lune, notamment en analysant les minéraux avec une caméra spéciale. Le SLIM, équipé d’un coussin pour amortir l’impact, devait atterrir près du cratère Shioli, à proximité d’une région recouverte de roche volcanique.

Cette mission étroitement surveillée a eu lieu seulement 10 jours après l’échec d’une mission lunaire menée par une société privée américaine, lorsque l’engin a connu une fuite de carburant quelques heures après le lancement de la fusée. SLIM avait été lancé sur une fusée Mitsubishi «Heavy H2A» en septembre. Le vaisseau spatial a d’abord orbité autour de la Terre et est entré en orbite lunaire le 25 décembre.

Le Japon espère qu’un succès lui permettra de regagner la confiance dans sa technologie spatiale après plusieurs échecs. Un vaisseau spatial conçu par une société japonaise s’est écrasé lors d’une tentative d’alunissage en avril, et une nouvelle fusée phare avait échoué lors de son premier lancement en mars.

JAXA a un beau bilan d’«atterrissages difficiles». Son vaisseau spatial Hayabusa2, lancé en 2014, s’est posé à deux reprises sur l’astéroïde Ryugu, long de 900 mètres, collectant des échantillons qui ont été renvoyés sur Terre.

SLIM transporte deux petites sondes autonomes: les véhicules astromobiles LEV−1 et LEV−2, qui devaient être largués juste avant l’atterrissage de l’engin spatial. LEV−1, équipé d’une antenne et d’une caméra, devait enregistrer l’alunissage de SLIM. LEV−2, quant à lui, est un astromobile en forme de boule, équipé de deux caméras, conçu par JAXA en collaboration avec Sony, le fabricant de jouets Tomy et l’Université Doshisha.