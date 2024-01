Faut-il s’inquiéter du cyanure dans la vitamine B12 ? Pas vraiment

Dans une vidéo sur « les ingrédients toxiques dans les vitamines de vos enfants », un nommé Gary Brecka détaille, sur un ton indigné, le « cyanure d’hydrogène » avec lequel « nous sommes autorisés à faire des vitamines ». L’homme, qui se présente comme un « biologiste humain », apparaît également dans plusieurs « entrevues » où il prétend « révéler » que la vitamine B12 pourrait être « mortelle ».

Qu’est-ce que la vitamine B12?

Il y a bel et bien du cyanure dans les suppléments de vitamine B12, mais ce n’est pas une découverte ni un secret.

La vitamine B12 est synthétisée par des bactéries qui vivent dans l’intestin d’animaux. On ne retrouve pas ces bactéries dans les fruits, les grains de céréales ou les légumes, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle on recommande généralement aux végétariens et aux véganes de prendre des compléments de B12: notre corps a besoin de cette vitamine pour différentes fonctions, comme la production des globules rouges.

On parle de vitamine B12 au singulier, bien qu’elle existe en fait sous quatre formes, appelées vitamères.

Aucun de ces vitamères B12 ne peut être synthétisé en laboratoire à partir de molécules simples; les compléments de cette vitamine doivent donc être produits par fermentation en utilisant les mêmes bactéries qui produisent naturellement la vitamine B12 chez les animaux.

Le détour par le cyanure

La fermentation produit deux molécules, l’adénosylcobalamine et la méthylcobalamine, qui ont le malheur de se dégrader lorsque formulées comme compléments alimentaires. Mais lorsqu’on les traite avec du cyanure de potassium (et non pas du cyanure d’hydrogène, tel qu’affirmé dans la vidéo), elles sont converties en cyanocobalamine, une molécule stable. Une fois ingérée, cette cyanocobalamine est reconvertie en adénosylcobalamine et en méthylcobalamine, ce qui a pour effet de relâcher le cyanure dans le corps. Et c’est de là que provient la rumeur.

Mais de quelles doses parle-t-on? Les doses de vitamine B12 sont calculées en microgrammes, c’est-à-dire des millièmes de milligramme. L’apport quotidien recommandé pour la vitamine B12 est de 2 à 3 microgrammes, mais les compléments alimentaires peuvent en contenir quelques milliers parce que la vitamine est mal absorbée dans l’intestin. Sauf que même aux plus grandes doses, la quantité de cyanure libérée est d’environ 20 à 40 microgrammes, ce qui est bien moins que la quantité de cyanure à laquelle on s’expose en consommant des graines de lin, du lait d’amandes non-pasteurisé, du jus de pommes frais ou des abricots.

La dose orale de cyanure en-dessous de laquelle il a été établi qu’il n’existe aucun risque est de 50 microgrammes par kilo de masse corporelle. Pour un enfant de 15 kilos qui se verrait donner une dose journalière de 1000 microgrammes de B12, son exposition au cyanure resterait en-dessous de 3% de la dose sécuritaire.

On peut comparer ça avec des smoothies faits d’amandes crues et de graines de lin, qui contiennent les plus hautes doses de cyanure auxquels une personne normale pourrait être exposée. Un adulte de 70 kilos devrait consommer 16 smoothies de taille normale en moins de deux heures afin de s’empoisonner au cyanure! Un enfant aurait besoin de trois smoothies.

Même quelqu’un qui boit chaque jour un smoothie contenant le maximum de cyanure possible pour un smoothie (environ 220 microgrammes par portion) serait toujours à moins de 6% de sa dose sécuritaire maximale.

Verdict

Il n’y a aucune raison de s’inquiéter du cyanure dans les compléments de vitamine B12. Mais il y a des raisons de s’inquiéter d’un « biologiste humain » qui fait des vidéos où il lance le mot cyanure sans fournir de contexte.

* * * * *

Cet article est une adaptation du texte en anglais de Joe Schwarcz publié sur le site de l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill.