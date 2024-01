Les races de chiens varient beaucoup en taille. Pourquoi pas les chats ?

C'est surtout pour l'apparence, et non pour la taille, que les humains ont sélectionné certains traits chez les chats. (Courtoisie)

La plupart des races de chiens et de chats que nous avons aujourd’hui sont assez récentes, n’ayant été développées qu’au XIXe siècle. Mais, pour différentes raisons, ces efforts ont été plus intenses et remontent à plus loin pour les chiens que pour les chats. Le nombre de races différentes en témoignent, d’ailleurs : autour d’une quarantaine pour le chat contre à peu près 200 pour les chiens, sans compter les hybrides.

Essentiellement, c’est surtout parce que l’humain a demandé au chien des tâches plus variées qu’au chat. Domestiqués il y a environ 35 000 ans, les chiens ont servi tour à tour à chasser, à pister, à rapporter le gibier, à regrouper le bétail, à se défendre contre les prédateurs, à tirer des traîneaux, etc. Au fil du temps, les humains ont donc sélectionné des caractéristiques différentes selon leurs besoins, ce qui a donné des tailles différentes. Pour garder un troupeau menacé par des loups, ce qu’on demandait à des grandes races comme le chien des Pyrénées par exemple, la taille et la forces sont beaucoup plus importantes que pour des chiens à qui on demande de débusquer le petit gibier.

Il faut préciser ici que les extrêmes que l’on observe de nos jours chez les chiens ne sont apparus que récemment, au cours des 200 dernières années, faisant varier la taille par un facteur 40 (!) entre les plus grandes et les plus petites races. Maisles vestiges archéologiques montrent clairement que la taille des chiens varie beaucoup depuis très longtemps, lit-on dans une étude parue en 2022 dans Current Biology.

Déjà «parfait»

La domestication des chats, elle, ne s’est pas du tout passée de la même manière. Et du point de vue de la taille, lance Eva-Maria Geigl, chercheuse française (CNRS) qui a publié plusieurs études sur la génétique des chats anciens,«pourquoi les humains auraient-ils dû mettre les chats sous sélection ?. Les chats faisaient naturellement exactement ce qui était souhaité par les humains : ils chassaient rongeurs, serpents, scorpions. Il n’y avait donc probablement pas besoin de sélectionner des traits particuliers. On s’est tout simplement contenté de ne pas les empêcher de vivre leur vie parmi leshumains».

Même son de cloche du côté de Leslie Lyons, professeure de médecine vétérinaire à l’Université du Missouri qui a elle aussi publié des études sur l’histoire génétique du chat : «Les chats faisaient déjà ce qu’on voulait qu’ils fassent quand nous sommes devenus des fermiers, il y a environ 10 000 ans. Ensuite, la relation symbiotique s’est graduellement établie : tu me donnes de la protection contre mes prédateurs, et je chasse les souris pour toi.»

Ce qui est probablement arrivé, disent les deux chercheuses, c’est qu’à partir du moment où l’humanité s’est convertie à l’agriculture et s’est mise à faire des réserves de grains, celles-ci ont attiré des rats et des souris, qui ont à leur tour attiré des chats sauvages vivant dans le secteur. Comme le chat sauvage est une espèce solitaire et très farouche, la principale forme de sélection qui serait alors survenue est que ce sont les individus les moins peureux et qui supportaient le mieux la présence d’autres chats qui auraient «osé» s’établir dans les villages afin de profiter de cette manne. Mais hormis un comportement plus docile, il ne semble pas y avoir eu beaucoup de sélection (naturelle ou autre) sur les chats domestiques, du moins pas jusqu’au XIXe siècle.

Si on regarde le Maine Coon [une race de chat originaire du nord-est des États-Unis, comme son nom l’indique, ndlr], ces chats-là commencent à être pas mal gros, autour de 10-12 kg, donc environ deux fois plus qu’un chat ordinaire. — Leslie Lyons, chercheuse en médecine vétérinaire à l'Université du Missouri

À vrai dire, l’espèce s’y prêtait très mal. Comparativement aux autres animaux domestiques, il était beaucoup moins bien isolé des populations sauvages dont il était issu (comme le loup pour le chien), parce que son tempérament est plus indépendant et parce que le chat sauvage est présent un peu partout en Europe, en Afrique et en Asie. Partout où ils étaient, les chats vivant parmi les humains se sont donc routinièrement hybridés avec des chats sauvages pendant des millénaires. Dans leurs travaux, tant Mme Lyons que Mme Geigl ont trouvé des signes génétiques clairs de ce mélange continu — au point, d’ailleurs, où les squelettes de chats domestiques sont indistinguables de ceux de leur cousins sauvages.

Un bel exemple de ce mélange a d’ailleurs pu se voir sur leur pelage. Les motifs «à taches» que l’on voit fréquemment sur les chats de nos jours sont une caractéristique typique de leur domestication, car la fourrure des populations sauvages est toujours tigrée. Or des analyses génétiques ont montré que les chats domestiques sont restés tigrés pendant des millénaires : ce n’est qu’à partir du Moyen Âge que les taches ont commencé à apparaître, et ce n’est qu’au cours des siècles suivants qu’elles se sont généralisées.

Du point de vue de la taille des chats, cette hybridation ininterrompue est un point majeur parce qu’elle signifie que les populations domestiques sont pendant très longtemps demeurées sous l’influence des pressions de sélection qui s’exerçaient sur les chats sauvages, notamment celles qui maintiennent leur taille à un certain niveau.

«À partir du moment où une espèce atteint une taille qui est appropriée pour sa niche écologique, les individus ont tendance à être pas mal tous de cette taille-là, explique Mme Lyons. Dans le cas des chats, leurs proies principales sont les petits rongeurs, et il faut se demander quel genre de masse ils peuvent entretenir là-dessus. C’est probablement ça qui détermine leur taille (…) même si on n’en est pas complètement certain.»

Si des efforts ont été faits dans le passé pour jouer sur la taille des chats domestiques, on peut donc penser que l’hybridation continuelle avec les populations sauvages les ont effacés au fur et à mesure.

Enfin, mentionnons que même quand on a commencé à «créer» des races chats domestiques particulières, il y a environ 200 ans, ce n’est pas pour une taille particulière qu’on l’a fait. C’est plutôt sur l’apparence — poils longs ou courts, motifs du pelage, couleur — que les éleveurs ont travaillé.

À une exception près, du moins. «Il n’y a que tout récemment que, dans certaines races, on a retenu des individus pour leur taille, dit Mme Lyons. Si on regarde le Maine Coon [une race de chat originaire du nord-est des États-Unis, comme son nom l’indique, ndlr], ces chats-là commencent à être pas mal gros, autour de 10-12 kg, donc environ deux fois plus qu’un chat ordinaire.»

Mais on est encore très, très loin des variations entre les races de chiens, bien évidemment.

