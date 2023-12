Chaleur et cyanobactérie : pas un si bon ménage que ça

Mais voilà, une équipe internationale menée par les biologistes Sylvia Bonilla, de l’Université de la République de l’Uruguay, et Dermot Antoniades de l’Université Laval, est venue mettre un très gros bémol à cette idée reçue que les cyanobactéries préfèrent la chaleur. Si elle semble appuyée par des données scientifiques, ont-ils noté dans un article paru en début d’année dans Harmful Algae, c’est en grande partie parce que celles-ci proviennent très principalement de régions tempérées qui ont toutes essentiellement le même climat — et où, par ailleurs, le réchauffement est survenu en même temps qu’un usage accru de fertilisants, qui sont le principal moteur des éclosions d’algues bleues.

C’est cet angle mort que les chercheurs ont voulu combler. En mettant en commun leurs données, l’équipe de M. Antoniades et Mme Bonilla a obtenu des informations sur 464 lacs des deux Amériques, répartis sur pas moins de 14 000 km du nord au sud, allant de l’Arctique canadien jusqu’à la Patagonie (au fin bout de l’Amérique du Sud). Les climats y varient du polaire au tropical en passant par le désertique, le tempéré et le boréal.

Et ces données n’ont pas montré de gradient dans l’abondance des cyanobactéries qui augmenterait des pôles vers l’équateur. Ils ont trouvé, certes, nettement moins d’algues bleues dans les régions polaires, soit autour de 0,01 millimètre cube de cyanobactéries par litre d’eau (mm³/L). Mais il n’y en a pas plus dans les lacs tropicaux qu’ailleurs : en fait, il y en a 10 fois moins (environ 0,2 mm³/L) que dans les régions boréales (2 mm³/L). Et les climats arides et tempérés en produisent à peu près autant que les climats boréals, oit 2 à 5 mm³/L.

«On parle beaucoup, et depuis longtemps, des effets des changements climatiques sur les cyanobactéries, donc il fallait qu’on ait cette discussion sur la température.» — Dermot Antoniades

«À travers nos gradients plus larges [que ceux étudiés jusque là] de géographie, de climat et de morphologie des lacs, la température n’était pas un prédicteur significatif de la biomasse des bactéries», conclut l’article. Ce sont d’abord les concentrations de l’eau en phosphate et en azote qui dictaient l’abondance des algues bleues, même si la chaleur pouvait, dans certaines conditions, favoriser les cyanobactéries — dans les lacs peu profonds, en particulier.

Grosse éclosion de cyanobactéries sur un lac. (Gracieuseté D. Antoniades)

«On parle beaucoup, et depuis longtemps, des effets des changements climatiques sur les cyanobactéries, donc il fallait qu’on ait cette discussion sur la température, dit M. Antoniades. On disait que ce serait pire à cause de la température et des effets indirects du réchauffement, et ça n’est pas complètement faux, mais des fois on perdait le message que ce sont les nutriments qui sont le principal facteur derrière les éclosions, loin devant la chaleur. Ça n’est pas que je ne crois pas aux changements climatiques mais, des fois, on veut mettre tout le blâme dessus et ça n’est pas toujours vrai.»

Ça ne veut pas dire que le réchauffement planétaire ne favorisera pas les éclosions d’algues bleues d’autres manières, plus indirectes. Par exemple, en augmentant la fréquence des fortes pluies, les quantités de nutriments qui ruissellent vers les lacs pourraient augmenter, et ainsi permettre aux cyanobactéries de prospérer davantage. Mais contrairement à ce qu’on croyait, la chaleur elle-même n’est pas un facteur déterminant.

En fait, on connaît même quelques cas documentés qui montrent que, pour peu que les nutriments soient au rendez-vous, même les lacs polaires peuvent connaître des éclosions de cyanobactéries, fait valoir l’étude.

* * * * *

Les percées scientifiques 2023

26 déc. : Prédire les rechutes de cancer… à 94 %

27 déc. : Une nouvelle forme de vie

28 déc. : Le «crayon» qui archive le champ magnétique terrestre

29 déc. : Premier laser à fibre dans le visible