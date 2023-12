Un premier «laser à fibre» ultra rapide dans le visible

Sous la direction des professeurs de physique optique à l’Université Laval Martin Bernier et Réal Vallée, la doctorante Marie-Pier Lord et le prof de physique au cégep Garneau Michel Olivier sont parvenus à mettre au point le tout premier «laser femtoseconde» à fibre optique capable d’opérer dans la «lumière visible» — par opposition aux lasers à fibre infrarouges présentement disponibles, et à d’autres lasers visibles dont la production est fastidieuse. Leurs résultats, parus l’été dernier dans Optics Letters, devraient améliorer la précision des lasers actuels et rendre possibles de nouvelles applications.

Essentiellement, explique M. Olivier, «quand on produit un laser, si on ne fait rien de spécial, il va émettre de manière continue, alors que les lasers femtosecondes émettent par impulsions extrêmement courtes et intenses» — si brèves, en fait, que leur durée se mesure en «femtosecondes», l’équivalent d’un millionième de milliardième de seconde. Les lasers femtosecondes ont une large gamme d’applications en industrie et en santé, notamment, parce qu’ils ont l’avantage de concentrer de très fortes énergies sur des périodes extraordinairement courtes, ce qui permet de chauffer rapidement une très petite surface sans que la chaleur n’ait le temps de se répandre autour. C’est ce qu’on fait, par exemple, dans les chirurgies de la vue : on utilise des lasers à impulsions ultra-brèves (sans être toujours femtoseconde) pour «sculpter» la cornée afin de corriger la myopie, mais sans bruler les tissus oculaires voisins.

Or jusqu’à maintenant, ces lasers émettaient uniquement dans l’infrarouge — qui est lui aussi une forme de lumière, c’est juste que l’œil humain n’est pas fait pour le voir. «Les lasers à fibre dans le visible sont moins répandus en général, dit Mme Lord, en bonne partie à cause des fibres optiques qu’on peut utiliser. Dans l’infrarouge, c’est des fibres en silice qui sont très connues et largement disponibles parce qu’on s’en sert en télécommunications. Mais ce ne sont pas des fibres qui sont propices pour transporter de la lumière visible, ça occasionne beaucoup de pertes [alors que l’infrarouge voyage très bien dans la silice].»

«Pour notre laser, nous nous sommes servis de fibres en verre fluoré plutôt que des fibres de silice et il a fallu que la qualité de ces fibres s’améliore grandement au cours des 20 dernières années pour que ça devienne possible [de faire passer un laser visible dans ce type de fibre].» — Michel Olivier, professeur de physique au cégep Garneau

Les «sources» qui génèrent des lasers visibles ont aussi été développées plus tardivement que pour l’infrarouge, ajoute Mme Lord. Celle dont l’équipe de Québec s’est servie a d’ailleurs gagné le prix Nobel de physique aussi récemment qu’en 2014.

Les «ingrédients» technologiques étaient donc réunis. Mais encore fallait-il trouver quels matériaux et techniques allaient bien fonctionner ensemble — et c’est ici que l’équipe de Mme Lord et de MM. Olivier, Bernier et Vallée a innové.

Ils ont mis au point un système dans lequel un laser bleu est «injecté», comme ils disent, dans une fibre de verre fluoré où il excite des atomes de praséodyme (un élément qui fait partie des «terres rares»), qui à leur tour émettent une lumière rouge. C’est elle qui est retenue, en bout de ligne, puisque le système écarte tout restant de lumière bleue.

L’engin fait passer la lumière rouge dans un circuit en boucle où elle passe par une série de miroirs, filtres, plaques et polarisateurs qui la transforment de deux manières, principalement : en élaguant les «creux» de puissance (la puissance des lasers fluctue continuellement entre des «pics» et des «creux») et en accumulant de la puissance sur les pics. À chaque «tour de piste» que ce laser rouge complète dans ce circuit, une partie est redirigée vers une «sortie», où des prismes lui imposent une ultime transformation : réduire la durée déjà très courte de ces impulsions laser jusqu’à seulement 168 femtosecondes.

Meilleure précision

Ce nouveau système n’aura vraisemblablement aucun mal à trouver des utilités pratiques, d’abord à cause de la précision qu’il permet. La lumière (celle des lasers ou des sources plus «classiques») est en effet une «onde électromagnétique», soit de l’énergie électrique et magnétique qui se propage dans l’espace à la manière d’une série de vagues sur l’eau. L’œil humain est capable de percevoir les longueurs d’onde (soit la «distance entre deux vagues», si l’on veut) situées entre environ 750 nanomètres (ce que nous voyons comme rouge) et 400 nanomètres (violet). Les infrarouges dont on tire tant de lasers à fibre optique ont pour leur part une longueur d’onde supérieure à 750 nm.

Or, plus cette longueur d’onde est courte, plus il devient facile de focaliser le laser sur un espace très réduit. Le nouveau système, qui émet à 635 nm, offrira donc une meilleure précision que les systèmes infrarouges actuels.

«Et ça risque aussi d’être utile en microscopie», prévoit M. Olivier. Les lasers sont en effet souvent employés pour exciter les électrons dans la matière : ils absorbent l’énergie des photons du laser (on dit alors que ces électrons sont «excités»), puis réémettent leurs propres photons, et c’est en observant cette lumière que l’on peut sonder la matière grâce aux lasers. Le faire avec une nouvelle longueur d’onde permettra déjà de sonder des matériaux différents que les infrarouges ne parviennent pas à exciter.»

En outre, poursuit M. Olivier, alors que les électrons n’absorbent généralement qu’un seul photon à la fois, le nouveau laser est capable de les forcer à en accepter deux, ce qui devrait améliorer encore plus la résolution déjà très grande que donnent les lasers infrarouges, en plus d’ouvrir de nouvelles possibilités dans ce domaine.

