Le «crayon» qui archive le champ magnétique terrestre

À vue de nez, ce dont parle Guillaume St-Onge, chercheur à l’UQAR, n’a rien de bien compliqué : quand des sédiments se déposent au fond des lacs ou de la mer, il arrive que certains cristaux s’alignent sur le champ magnétique terrestre et se trouvent alors à l’«enregistrer». Comme on sait que les pôles magnétiques (la vers où les boussoles pointent, voir la carte ci-dessous) ne restent pas toujours au même endroit mais se déplacent continuellement, voire s’inversent à l’occasion, cela fournit des «archives» qui sont très utiles pour étudier ce phénomène encore mal compris.

(St. Onge et Stoner, 2011)

Mais voilà, il n’y a justement rien, mais rien de simple dans tout cela. «On sait que, dans la colonne d’eau, le champ magnétique terrestre n’est pas assez fort pour orienter les grains, à cause de la turbulence, explique M. St-Onge. Alors ça se passe pendant la déposition ou après, à une profondeur [dans les sédiments] qu’on ne connaît pas et d’une manière qu’on ne comprend pas bien. On a tenté de le faire dans des simulations numériques, mais les forces en présence comme la bioturbation [la remobilisation des sédiments par des organismes vivants, ndlr] sont difficiles à modéliser. Et il y a des expériences de sédimentation qui ont été faites en laboratoire, mais ces aquariums-là ne reproduisent pas bien ce qui se passe dans la nature.»

Or comme une bonne partie de nos connaissances sur les déplacements du pôle nord magnétique sont basées sur ces «archives naturelles», il serait clairement préférable de mieux comprendre comment elles s’écrivent. C’est ce qu’une équipe dont faisait partie M. St-Onge est parvenue à faire cette année, dans une étude qui est parue dans Geochemistry, Geophysics, Geosystems. Le doctorant Édouard Philippe en est le premier auteur, et sa liste de signataires inclut Pierre Francus, du Centre eau, terre, environnement de l’INRS, à Québec, de même que d’autres chercheurs de l’UQAR et de l’UQAM.

Conditions extrêmes

M. St-Onge et ses collègues ont tiré partie d’une série de «varves», soit des couches de sédiments, qui se sont accumulées au fond d’un ancien lac glaciaire, le lac Ojibway, qui a recouvert le nord de l’Ontario quand les glaciers s’en retiraient — avant de se vider de manière catastrophique dans la Baie d’Hudson il y a 8500 ans, mais c’est une autre histoire.

Il régnait dans ce lac des conditions particulières et assez extrêmes, et c’est justement ce qui a permis à l’équipe de M. St-Onge de faire ressortir certains des mécanismes qui enregistrent le champ magnétique terrestre à un moment donné. Il y avait très peu de vie dans ce lac, comme le montre la quasi-absence de matière organique dans ses sédiments — autour de 0,25 % de matière organique, alors que les varves de lacs nordiques peuvent en contenir jusqu’à presque 20 %, même si c’est très variable d’un lac à l’autre. Les couches sédimentaires ont donc été très peu dérangées par la vie, ce qui a permis d’isoler l’effet des autres variables à l’œuvre.

En outre, dit M. St-Onge, «d’habitude les varves s’accumulent au rythme d’environ 1 mm par année, mais là c’était jusqu’à 2 cm par an», ce qui leur a donné une «résolution», pour ainsi dire, exceptionnelle.

Après avoir fait une série de tests sur leurs propriétés chimiques et magnétiques, les chercheurs ont remarqué quelque chose de franchement intriguant : les sédiments accumulés pendant l’été montraient des différences marquées avec celles de l’hiver — car oui, leurs varves permettaient de distinguer les deux saisons. L’intensité des enregistrements était environ 10 fois plus faible dans les strates hivernales, et celles-ci avaient également enregistré une inclinaison nettement différente.

«Inclinaison» ? On se représente souvent le champ magnétique terrestre comme des «lignes» orientées dans l’axe nord-sud, ce qui est tout à fait vrai. Mais le champ possède une autre caractéristique, l’inclinaison : en plus de montrer le nord, ces «lignes» sont également penchées vers le sol de manière plus ou moins prononcée, selon la latitude où l’on se trouve. À l’équateur, les lignes de champs sont parallèles au sol, mais elles penchent de plus en plus à mesure que l’on approche des pôles.

À la hauteur du lac Ojibway, l’inclinaison du champ magnétique devrait être de 67°, en principe. Mais les sédiments analysés par l’équipe de M. St-Onde ont enregistré une inclinaison systématiquement plus faible que la moyenne terrestre à cette latitude, à cause de processus chimiques survenus bien après le dépôt des sédiments. Et, fait étonnant, dans les strates accumulées en été, l’inclinaison moyenne était d’environ 56° alors qu’elle n’était que de 43° dans les couches hivernales.

«L’été, explique M. St-Onge, la glace fondait et l’eau de fonte emportait avec elle plus de sédiments, et des plus grossiers [alors qu’en hiver, le couvert de glace protégeait le lac des vents, l’eau était moins agitée et les particules plus fines pouvaient alors se déposer, NDLR]. […] Ce qu’on démontre dans notre étude, c’est qu’à cause de ça, la couche d’été va venir compacter celle de l’hiver précédent, ce qui a amené les particules plus à l’horizontale. Il y a aussi eu des minéraux qui se sont formés par la suite et qui avaient une inclinaison plus faible.»

Au final, poursuit-il, «tout ça montre que des variations saisonnières peuvent influencer la manière dont les varves conservent la trace du champ magnétique, et ça, on ne s’y attendait pas. Donc à l’avenir, quand on va interpréter des varves, surtout dans des cas où les sédiments s’accumulent rapidement, il va falloir garder ça en tête».

* * * * *

Les percées scientifiques 2023

26 déc. : Prédire les rechutes de cancer… à 94 %

27 déc. : Une nouvelle forme de vie

28 déc. : Le «crayon» qui archive le champ magnétique terrestre

29 déc. : Premier laser à fibre dans le visible

30 déc. : Cyanobactéries et chaleur : pas un si bon ménage que ça