Une nouvelle forme de vie dans un lac... gelé depuis 3000 ans !

Non, ils n’ont évidemment pas pris de poisson. Ils ont plutôt découvert une nouvelle forme de vie : un groupe de bactéries si peu apparentées à celles qu’on connaît qu’il s’agit d’une nouvelle «classe», soit un regroupement important et assez élevé dans l’«arbre de la vie» — l’équivalent des mammifères ou des reptiles chez les animaux.

«C’est quand même extraordinaire qu’en 2023, on soit encore en train de découvrir de nouvelles classes de vie sur Terre. Ça montre qu’il nous en reste beaucoup à apprendre !», s’enthousiasme le professeur de biologie Warwick Vincent, qui a fait la trouvaille avec le doctorant Adrien Vigneron et la sa collègue de l’UL Connie Lovejoy. Leur article est paru en août dernier dans la revue savante ISME Communications.

Cette nouvelle classe de bactéries a été découverte dans le Lac A, situé sur l’île Ellesmere, dans l’extrême Arctique canadien. Il s’agit d’un lac qui n’a pratiquement jamais été libre de glace depuis 3000 ans, mais «on a vu la fonte des glaces une ou deux fois au cours des 25 dernières années, précise M. Vincent. Par contre, il y a quand même des algues microscopiques qui peuvent faire de la photosynthèse [le processus par lequel les plantes se servent de l’énergie solaire pour produire des sucres, ndlr] en été, proche de la surface. Ensuite, ces microalgues-là vont couler vers le fond et fournir une source de sucres et d’acides gras pour les bactéries, un peu comme il se produit au fond des océans».

Or ce fond-là a une particularité étonnante : l’eau y est salée. Pendant la dernière glaciation, qui a culminé il y a environ 20 000 ans, tout le secteur était recouvert par des glaciers de plusieurs kilomètres d’épaisseur, dont la masse était telle qu’elle faisait «caler» la croûte terrestre. Après la fonte de la calotte glaciaire, le sol s’est mis à remonter graduellement, et certains secteurs qui avaient été poussés sous le niveau de la mer ont alors émergé. C’est ainsi qu’une vieille poche d’eau de mer s’est retrouvée coincée dans le Lac A depuis des millénaires.

Comme l’eau salée est plus dense que l’eau douce, elle remplit tout le fond du lac — l’eau douce n’y fait qu’une sorte de «capuchon» d’une quinzaine de mètres d’épaisseur. En-dessous et jusqu’au fond du lac, à 128 mètres de profondeur, l’eau est salée et totalement dépourvue d’oxygène. C’est là que la nouvelle classe de bactérie, nommée tariuqbacter (tariuqveut dire «eau salée», en inuktitut) a été découverte. Elle n’a pas été isolée ni observée directement, mais plutôt détectée grâce à la «génomique environnementale», une technique qui consiste à prélever un échantillon d’eau et à «lire» les gènes qui y sont présents.

«La découverte de nouvelles espèces bactérienne est toujours intéressante à cet égard-là parce que ça laisse entrevoir la découverte de nouvelles substances bioactives qui pourraient avoir toutes sortes d’applications.» — Warwick Vincent, biologiste, Université Laval

Ces gènes-là nous disent que tariuqbacter est suffisamment éloignée des autres bactéries qu’on connaît pour parler d’une nouvelle «classe», comme mentionné plus haut. Et ce qu’on sait de ces gènes — dont certains sont aussi présents chez des bactéries connues — indique qu’elle est capable de se nourrir de composés souffrés, qui sont très présents au fond du lac.

Or non seulement tarioqbacter est «présente» à partir d’une quarantaine de mètres de profondeur, mais elle devient carrément l’espace dominante (la plus abondante) passé 65 m. «Ça, c’est un aspect qui était surprenant pour nous, commente M. Vincent. On a mesuré que tariuqbacter compose pas moins de 36 % des bactéries actives au fond du lac. On pense qu’elle pourrait avoir des mécanismes qui lui permettent de dominer de la sorte, comme la suppression de ses concurrentes par des substances biotoxiques. Et justement, la découverte de nouvelles espèces bactérienne est toujours intéressante à cet égard-là parce que ça laisse entrevoir la découverte de nouvelles substances bioactives qui pourraient avoir toutes sortes d’applications.»

Maintenant, reste (au moins) une grande question : jusqu’à quel point la classe tariuqbacter est-elle abondante ou rare sur Terre ? A priori, il semble invraisemblable qu’elle ait été présente uniquement dans la poche d’eau de mer qui est restée prise dans le Lac A, ou qu’elle ait été abondante il y a à peine quelques milliers d’années mais ait complètement disparu — encore que ce n’est pas totalement impossible non plus.

Le fait est, en vérité, qu’on n’en sait rien parce que l’Océan Arctique demeure encore peu exploré, et c’est particulièrement vrai de ses profondeurs.

«Je pense que c’est possible que l’on trouve un jour cette classe dans l’océan profond et anoxique [les zones sans oxygène, ndlr], dit M. Vincent. On sait qu’il y a des «trous» anoxiques dans l’Océan Arctique, mais on n’a pas fait d’analyses moléculaires de ces eaux-là encore pour lire l’ADN bactérien. Donc il est possible que tariuqbacter soit présent dans les océans profonds, et maintenant on sait quels gènes chercher.»

* * * * *

Les percées scientifiques 2023

26 déc. : Prédire les rechutes de cancer… à 94 %

27 déc. : Une nouvelle forme de vie

28 déc. : Le «crayon» qui archive le champ magnétique terrestre

29 déc. : Premier laser à fibre dans le visible

30 déc. : Cyanobactéries et chaleur : pas un si bon ménage que ça