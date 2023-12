Prédire les récidives de cancer à 94 %

Mieux prédire quels patients risquent le plus de faire une récidive du cancer du poumon et lesquels sont tirés d'affaire permettrait de concentrer les ressources sur ceux qui en ont besoin. (123RF, burdun)

Publié en février dans la prestigieuse revue Nature, le test est parvenu à prédire avec 94 % d’exactitude chez quels patients qui avaient subi une «résection» — une chirurgie qui consiste à enlever la tumeur et souvent une partie du poumon autour — le cancer allait faire une récidive, et lesquels étaient tirés d’affaire.

«Imaginez qu’on ait un test qui peut nous dire: ce patient-là, il va falloir le suivre de très, très proche, mais tel autre est guéri, on n’a plus besoin de le revoir tous les trois ou six mois. Le potentiel est beaucoup là : mieux allouer les ressources du réseau de la santé», commente Dr Philippe Joubert, clinicien-chercheur à l’IUCPQ et l’un des signataires de l’étude — avec une vingtaine d’autres chercheurs ailleurs au Canada.

Éventuellement, cela pourrait servir très souvent et sauver beaucoup de gens parce que le cancer du poumon compte pour environ 20% de la mortalité attribuée au cancer, et que l’étude a porté sur sa forme la plus fréquente, l’adénocarcinome du poumon, qui provoque près des deux tiers des tumeurs malignes. À l’heure actuelle, la résection n’est utilisée que sur une minorité des patients mais, avec le nouveau programme de dépistage qui est en période d’essai depuis 2021 au Québec, on peut penser que jusqu’à 70 % pourraient y avoir recours, dit Dr Joubert, ce qui augmente encore davantage l’intérêt de savoir à l’avance lesquels vont récidiver.

Un coup de pouce de l’IA

Dans l’article de Nature, Dr Joubert et ses collègues décrivent comment ils se sont servis d’un outil d’intelligence artificielle (IA) pour analyser les types de cellules qui se trouvaient dans des biopsies prélevées dans les tumeurs de 416 patients atteints de ce type de cancer. Au total, pas moins de 1,6 million de cellules ont été identifiées et «cartographiées», pour ainsi dire, de même qu’une trentaine de biomarqueurs — une tâche impensable à accomplir par des techniciens d’hôpital. Il faut dire qu’un énorme travail avait été fait en amont pour mettre au point cette IA, sous la direction de deux chercheurs de McGill, Logan Walsh et Daniela Quail.

L’idée était qu’on se doutait déjà que non seulement le nombre et le type de cellules immunitaires présentes dans une tumeur pouvaient influer sur sa progression — puisque, après tout, les cellules immunitaires doivent normalement détruire les tumeurs —, mais que la position de toutes ces cellules et leurs interactions avaient elles aussi un rôle à jouer. «Si vous avez un lymphocyte qui tue les cellules cancéreuses dans la tumeur, c’est bien. Mais s’il est juste à côté d’une cellule effectrice [une autre sorte de cellule immunitaire, ndlr] qui inhibe son action, alors l’effet est zéro», illustre Dr Joubert.

Dr Philippe Joubert entouré de Michel Orain et Sophie Plante, deux professionnelles de recherche de l'IUCPQ. (Gracieuseté P. Joubert)

Or il n’est pas vraiment possible de faire cette «cartographie» des tumeurs avec les techniques traditionnelles. «En pathologie, on suit habituellement un ou deux marqueurs, dit Dr Joubert. On va faire une coupe dans l’échantillon, tester pour un marqueur, puis faire une autre coupe pour un autre marqueur, et ainsi de suite. Sauf que si vous faites ça plusieurs fois, les cellules de chaque coupe ne sont pas les mêmes et vous ne pouvez pas voir les interactions entre elles.»

L’IA développée par M. Walsh et Mme Quail, elle, est capable de tout faire à partie d’une seule coupe. «Ce genre de cartographie-là pour le cancer du poumon, ça n’avait jamais été fait à cette échelle-là, avec 400 patients et une trentaine de marqueurs», dit Dr Joubert.

Une fois les tumeurs ainsi cartographiées, les chercheurs se sont ensuite servi des données des patients pour entraîner un «réseau de neurones» — essentiellement un ordinateur qui est programmé pour être capable d’apprendre — à prédire la progression du cancer à partir de ces données. Puis ils ont testé la valeur de ces prédictions sur un sous-échantillon de 60 patients. Résultat : juste avec un échantillon de tumeur de 1 millimètre carré, l’algorithme est parvenu à prédire lesquels étaient durablement remis et lesquels allaient voir leur cancer redémarrer avec 94 % d’exactitude.

Cela illustre bien à quel point l’immunité naturelle est importante dans l’issue d’un cancer, ce qui n’est pas une surprise en soi — mais Dr Joubert n’en a pas moins été agréablement étonné des résultats. «Depuis 10 ou 15 ans, dit-il, on utilise l’immunothérapie [soit des moyens de mobiliser le système immunitaire contre les tumeurs, ndlr] et ça a un peu révolutionné la prise en charge des patients avec des cancers avancés, parce que maintenant on est capable de les stabiliser et même des fois de faire reculer le cancer. Donc on savait que c’est un aspect important. Mais de voir à quel point on peut prévoir les récidives à partir de l’environnement immunitaire d’une tumeur, ça m’a vraiment épaté.»

On est encore assez loin, toutefois, de voir ce nouvel outil être largement utilisé dans nos hôpitaux. «Ce qu’on a fait dans l’étude, c’est de créer un modèle et de le valider une fois, sur une cohorte, explique le médecin. Ce qui va manquer avant d’amener ce test-là en clinique, c’est de le revalider et de le développer en fonction des standards de tests diagnostiques, parce qu’il y a des normes là-dessus. (…) C’est sûr qu’entre la preuve de concept et le test clinique robuste et reproductible, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire.»

Les percées scientifiques 2023

