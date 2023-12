Le nouveau groupe d’experts sur le climat du Québec est maintenant connu

Alain Webster, président du Comité consultatif sur les changements climatiques et Alain Bourque, directeur général d’Ouranos, les deux coprésidents nommés par le ministre Benoit Charette, ont mis en place «une équipe pluridisciplinaire d’experts reconnus».

Ces experts devront aider le gouvernement à identifier les priorités et les pistes d’action les plus prometteuses en matière d’adaptation.

Réaliser des analyses globales des risques et faire des recommandations en conséquence font également partie de leur mandat.

En plus d’Alain Webster et d’Alain Bourque, neuf spécialistes se joignent au groupe: Michel Allard, professeur de l’Université Laval et chercheur et membre du Centre d’études nordiques; Karine Dauphin, directrice générale du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec; Joanna Eyquem, directrice générale des Infrastructures résilientes au climat au Centre Intact; Christian Fraser, chercheur à l’Université du Québec à Rimouski; Mario Gauthier, professeur à l’Université du Québec en Outaouais; Yona Jébrak, professeure à l’Université du Québec à Montréal; Christian Messier, professeur à l’Université du Québec en Outaouais; Julie−Maude Normandin, conseillère scientifique en chef à la Ville de Longueuil; Jeanne Robin, directrice principale de Vivre en Ville.

«Les membres de ce groupe, soigneusement sélectionnés par les co−présidents, incarnent l’excellence dans leurs domaines respectifs. Le rapport final du groupe proposera des recommandations en vue d’une analyse approfondie des risques à l’échelle du Québec, accompagnée d’avis concrets destinés à orienter nos politiques publiques», a indiqué le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, dans un communiqué.

Un deuxième groupe d’experts

Le gouvernement Legault peut déjà compter sur les conseils du Comité consultatif sur les changements climatiques, qu’il a créé il y a quelques années.

À la fin du mois d’août, le spécialiste de l’énergie Pierre−Olivier Pineau avait démissionné de ce comité en dénonçant «une sorte de censure», un manque de vision et de transparence, des programmes inefficaces ainsi que l’absence de remise en question sur la façon dont les Québécois consomment l’énergie.

Le chercheur souhaitait notamment que le comité puisse se pencher sur les dépenses du Fonds vert, qui est devenu le Fonds d’électrification et de changements climatiques (FECC), et qui a fait l’objet de critiques dans le passé, entre autres de la part de la commissaire au développement durable Janique Lambert.

Pierre−Olivier Pineau voulait que le comité fasse à tout le moins une synthèse des critiques qui ont été émises pour comprendre si le gouvernement s’améliore dans ses programmes.

Le gouvernement Legault avait rejeté les critiques du professeur Pineau.

«Le gouvernement ne s’immisce d’aucune façon dans les activités du comité. D’ailleurs, il a produit plusieurs rapports au cours des dernières années, rapport qu’on a pu analyser avec attention et on a mis en application déjà plusieurs mesures qui sont contenues dans ces rapports−là», s’était défendu le ministre de l’Environnement Benoit Charette.

«Le comité consultatif en changements climatiques demeure une entité indépendante, dont l’expertise est précieuse pour le Québec et en laquelle nous avons pleinement confiance», avait−il ajouté à l’époque.