Ce que la grève des profs veut dire pour les microbes...

De manière générale, c’est «plausible», indique Dr Guy Boivin, clinicien-chercheur en infectiologie à l’Université Laval et spécialiste des virus respiratoires. «Je ne pense pas que les grèves vont arrêter les épidémies qui sont déjà bien commencées, parce qu’on est en plein dedans en ce moment : il y a une triple vague d’influenza, de COVID-19 et de virus respiratoire syncytial [un des virus qui donnent le rhume, ndlr]. Donc ça n’arrêtera pas la circulation de ces virus-là, mais ça peut ralentir la transmission ou retarder les pics épidémiques parce que si les enfants restent à la maison ou ne voient que quelques amis, ils ont moins de contacts que quand ils sont à l’école.»

Il est difficile de mesurer exactement l’ampleur du rôle que les écoles jouent dans les épidémies, cependant. Il y a toujours plein de choses différentes qui se passent dans une société donnée et on ne peut pas séparer la réalité en deux univers parallèles où la seule différence serait la fermeture/ouverture des écoles.

Pendant la pandémie de COVID-19, les fermetures d’école n’étaient habituellement qu’une mesure parmi d’autres — port du masque obligatoire, interdiction de rassemblements, etc. — et il est impossible de distinguer l’effet de chacune. Il arrive souvent, aussi, que les écoles soient fermées tardivement, alors qu’on approche du sommet de la transmission, si bien qu’on ne peut pas dire avec certitude si la baisse qui suit s’explique par le fait que les élèves restent à la maison ou si elle serait survenue de toute manière. Et c’est sans compter que, d’un contexte socio-culturel à l’autre, l’effet peut varier.

Dans le cas de la grève illimitée déclenchée il y a trois semaines par la Fédération autonome de l’enseignement, bien malin qui pourrait en voir la moindre influence dans les statistiques de la Santé publique. Le graphique ci-dessous montre le pourcentage de test faits au Québec qui se sont avérés positifs pour l’influenza — c’est un des principaux indicateurs de suivi des épidémies grippales —, et rien n’y indique que la grève, débutée lors de la semaine 47, a ralenti la progression.

Pourcentage des tests de grippes positifs au Québec en date du 9 décembre 2023. La grève des profs, commencée pendant la «semaine CDC» 47, n'a pas semble infléchir la propagation de l'influenza. (INSPQ)

Le fait que la grève illimitée ne touche qu’un peu moins du tiers des élèves du Québec, et que les autres grèves aient été très limitées dans le temps, masque sans doute leur impact dans les chiffres globaux.

Les études concordent

Cela dit, cependant, il y a quand même pas mal d’études qui ont observé une baisse des infections respiratoires quand les écoles, pour une raison ou pour une autre, cessent leurs activités. Un des exemples qui collent le plus à la situation actuelle du Québec est un article publié en 2004 dans le Pediatric Infectious Disease Journal à la suite d’une grève des professeurs du primaire qui a duré deux semaines en Israël, en janvier 2000. Comparé aux deux semaines précédentes, le nombre de diagnostics d’infections respiratoires a été réduit de 42 % pendant la grève, les visites chez le médecin ou à l’urgence de 28 % et les achats de médicaments, de 35 %.

Comme l’a noté une revue de littérature parue dans The Lancet - Infectious Diseases par la suite, à l’occasion de la pandémie de «grippe porcine» de 2009, il est possible que l’épidémie annuelle de grippe (commencée 3-4 semaines avant) avait atteint son sommet proche du déclenchement de la grève, ce qui en aurait exagéré les effets, mais le fait que l’influenza a connu un rebond après le retour en classe suggère fortement que les fermetures d’écoles avaient freiné la propagation.

Plusieurs autres travaux sont parvenus à des conclusions semblables. Les effets ne sont pas toujours spectaculaires — par exemple, une étude française a comparé l’effet des congés hivernaux, qui ne surviennent pas simultanément partout en France, et a trouvé une réduction d’environ 15 % des cas totaux, mais quand même de 40 % lors des pics —, mais la plupart concordent, du moins pour la grippe.

Une exception pour la COVID?

Fait à noter, les études sur cette question faites pendant la pandémie de COVID-19 ont débouché sur des résultats souvent contradictoires, certains travaux concluant à l’absence d’effet sur la transmission du SRAS-CoV-2 alors que d’autres ont observé une efficacité allant jusqu’à 60 %. Ce manque de clarté s’explique peut-être par le fait que les nombreuses autres mesures sanitaires imposées pendant la pandémie ont pu «noyer», en quelque sorte, l’effet des fermetures d’école. Il est aussi possible que des études en aient surestimé l’effet en appliquant des modèles développés pour des virus qui circulent depuis longtemps, comme la grippe, et contre lesquels la population est déjà largement immunisée.

Une autre hypothèse, ont fait valoir des chercheurs, veut que les enfants soient moins susceptibles d’attraper le SRAS-CoV-2 — après tout, le récepteur cellulaire auquel le virus s’accroche, nommé ACE2, est moins présent chez les enfants. Les garder hors des écoles pour freiner la transmission d’un virus qui ne circule déjà pas très bien entre eux n’aurait donc pas donné grand-chose. Mais c’est une idée qui est contestée parce que la décision de faire passer un test est très liée à l’apparition de symptômes, lesquels sont justement moins forts , et souvent absents, chez les jeunes. On a donc peut-être juste manqué plus de cas pédiatriques, ce qui aurait créé l’illusion d’une mauvaise transmission parmi les enfants.

Quoi qu’il en soit, dit Dr Boivin, la règle générale voulant que les fermetures d’école ralentissent la propagation devrait en principe s’appliquer pour pas mal tous les virus respiratoires. «Je n’ai pas vu d’études convaincantes qui montreraient des différences dans le mode de circulation des virus respiratoires, qui prouveraient que un se transmettrait plus par gouttelettes, un autre plus par aérosols [des micro-gouttelettes qui peuvent rester suspendues longtemps dans les airs et parcourir de plus grandes distances que les gouttelettes plus grossières, ndlr] ou par les surfaces, dit-il. Dans l’ensemble, on peut dire que les virus respiratoires se propagent généralement de la même façon, et le mode prédominant serait les gouttelettes émises lors de la toux. Sur les aérosols, ça reste un mode qui est mal caractérisé et on pense que ce serait moins important que les gouttelettes.»

Enfin, mentionnons qu’il est évident qu’au-delà de la transmission des microbes, les fermetures d’école peuvent avoir bien d’autres conséquences sur les enfants (et les parents), surtout si elles se prolongent. Les retards dans l’apprentissage figurent bien sûr parmi les principaux, et ils affectent principalement, et malheureusement, les jeunes les plus défavorisés et/ou qui avaient déjà des difficultés scolaires. Mais bon, c’est une autre question qui sort du sujet de cette chronique…

