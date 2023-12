La guerre a fait perdre 20% de sa capacité de recherche à l'Ukraine

C’est la première fois depuis le début du conflit qu’une enquête tente de mesurer l’impact de la guerre sur la communauté scientifique ukrainienne, souligne Gaétan de Rassenfosse, premier auteur de cette publication de la revue Humanities & Social Sciences Communications.

Entre septembre et décembre 2022, ce chercheur et son équipe ont contacté plus de 10 000 chercheurs ukrainiens ayant publié des études, toutes disciplines confondues, accessibles via les bases de données. En passant par les académies de sciences, les universités, le principal organisme de recherche ukrainien, les réseaux sociaux... Une tâche « difficile par temps de guerre », explique à l’AFP le professeur associé à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse).

Environ 2500 scientifiques ont répondu au questionnaire les interrogeant sur leurs activités de recherche. Quelque 18,5% des répondants ont fui le conflit. Un chiffre très proche du taux d’émigration général de la population ukrainienne réfugiée en Europe — huit millions de personnes selon l’agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) —, souligne l’étude.

Une majorité de ces chercheurs étaient accueillis dans des institutions scientifiques européennes — beaucoup en Allemagne et en Pologne — mais sous contrats précaires, dépassant rarement une année (14% des cas seulement).

« La question du renouvellement de ces contrats commence à se poser », selon Gaétan de Rassenfosse. Son laboratoire a lui-même accueilli une ukrainienne de l’Université de Kiev, Tetiana Murovana, qui a co-écrit l’étude mais a dû quitter, faute de financements, la recherche pour un autre travail en Suisse, raconte cet expert en économie et politique des sciences.

« Génération perdue »

Entre 25% et 40% des exilés consacrent en outre 10% de leur temps à de nouveaux travaux, au détriment de leurs champs de recherche initiaux. Avec un aspect bénéfique néanmoins, une majorité jugeant qu’être confrontés à la nouveauté enrichira leurs compétences. La plupart continuent d’enseigner en ligne à leurs étudiants en Ukraine.

Parmi les scientifiques demeurés dans le pays, environ 15 % ont quitté la recherche. Ceux qui continuent — dont une bonne partie a migré de l’Est vers l’Ouest du pays — sont souvent à la peine: plus de 20 % sont privés d’accès aux ressources essentielles à leurs recherches (laboratoires, universités...), en raison des destructions ou du manque de matériel.

Selon les chiffres du ministère ukrainien de l’Éducation et de la Science, 74 des quelque 300 universités du pays ont été endommagées ou détruites, majoritairement dans les régions de l’Est, détaille l’étude. Résultat: chaque jour, les chercheurs, exilés ou restés au pays, ont consacré à leurs recherches trois heures de moins qu’avant l’invasion russe. « Ils y passent en moyenne dix heures par jour versus treize heures, ce qui mis bout à bout représente des centaines de milliers d’heures perdues », et une chute de 20% de la productivité scientifique, décrypte Gaétan de Rassenfosse.

Les conséquences sur les publications devront être évaluées plus tard, ajoute-t-il. Avant la guerre, l’Ukraine était un pays « à la périphérie » en terme de publications scientifiques, mais « historiquement fort en physique et en mathématiques, un héritage de l’école soviétique ».

Autre effet redouté du conflit: une « génération perdue de doctorants », qui ne peuvent plus continuer leurs recherches car leur directeur de thèse est parti, ou ne s’inscrivent tout simplement pas en thèse.

« Ce sera difficile de remettre le système en route » une fois la guerre terminée, commente le chercheur. Bien que l’Ukraine ait « d’autres urgences », sa perte de capacité scientifique met à mal ses perspectives de redressement, « la science et l’innovation étant le moteur d’une économie sur le long terme », fait-il valoir.

Le nombre de scientifiques actifs dans le pays est difficile à évaluer, variant entre 41 000 équivalents temps plein en 2018 et 110 000 chercheurs en 2020, selon les dernières estimations nationales citées par l’étude.