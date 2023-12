Les corvidés, ces «bollés»

Deux découvertes ont révolutionné le domaine vers la fin des années 1990. En 1996, le Néo- Zélandais Gavin Hunt a vu des corbeaux de Nouvelle-Calédonie fabriquer des outils dans la nature et, en 2002, les meilleurs experts en neurosciences des oiseaux se sont réunis à l’invitation d’Erich Jarvis à l’Université Duke, en Caroline du Nord, pour officialiser une nouvelle conception du cerveau aviaire, plus proche de celle des mammifères.

La découverte de Gavin Hunt allait mener à des dizaines d’études publiées dans les plus grandes revues scientifiques du monde. Le phénomène avait pourtant fait l’objet d’une note publiée par l’ornithologue canadien Ronald Orenstein dans une revue mineure vingt-cinq ans auparavant, mais celle-ci n’avait suscité aucune curiosité. En marchant dans la réserve de la Haute-Yaté, en Nouvelle-Calédonie, Orenstein avait remarqué un corbeau qui agitait un bâtonnet sous l’écorce d’un arbre. Dans l’article qui décrivait cette anecdote, Orenstein était resté très prudent: il n’avait vu qu’un seul individu utiliser un bâtonnet, et ce, seulement quatre fois, sans que le corbeau obtienne une quelconque nourriture. «Je n’ai plus revu d’utilisation d’outils», avait-il écrit, et les ornithologues locaux qu’il avait interrogés disaient n’avoir jamais vu ce comportement.

Ce que Hunt et ses collaborateurs ont découvert plus tard sur le terrain est pourtant impressionnant. Les corbeaux de Nouvelle-Calédonie fabriquent plus de quinze variétés d’outils. Les plus complexes sont faits de feuilles de Pandanus,dont la texture fibreuse se prête à une série de déchirures qui donnent un outil plat et large à la base, là où le corbeau le tient dans son bec, et une pointe plus fine qui entre facilement dans une crevasse, avec une série de barbes dentelées qui peuvent accrocher une éventuelle larve. Ces outils ont entre une et quatre déchirures, ce qui produit jusqu’à trois coches successives entre le bout plat et le bout pointu. Pour les chercheurs, l’avantage de cette forme d’outils, c’est qu’ils laissent un trou en négatif sur les feuilles d’où ils ont été déchirés, de sorte que nous avons accès non seulement aux outils eux-mêmes, qui peuvent être transportés ou perdus, mais aussi aux matrices végétales dont ils sont issus.

On peut donc dessiner une carte de la diversité des outils fabriqués dans des zones distinctes de l’île principale de Nouvelle-Calédonie, Grande Terre, ainsi que sur sa voisine plus petite, l’île de Maré. Et ce que cette carte suggère, c’est une transmission culturelle des techniques de fabrication, semblable à ce que Lucy Aplin a montré chez les mésanges. Au nord de Grande Terre, les corbeaux ne fabriquent pratiquement que des outils à déchirures multiples. Plus on descend vers le sud, plus les outils sont simples et étroits et ne comportent qu’une seule déchirure. Sur Maré, qui est à plus de cent kilomètres à l’est de Grande Terre, on ne trouve aussi que des outils à une déchirure, mais ils sont plus larges que ceux des régions les plus proches de Maré sur Grande Terre. Et comme les pneus d’hiver à crampons, les outils de Pandanus semblent bénéficier de traditions cumulatives: sur tous les sites où on trouve des outils à trois coches, il y a aussi des outils à une et à deux coches; là où l’outil le plus complexe n’a que deux coches, on trouve aussi des outils à une coche.

Comment ce gradient géographique, semblable à ce qu’on observe dans la transmission culturelle du chant chez les oiseaux et des accents et des dialectes chez les humains, s’est-il construit? Vu que le matériau est le même partout, la feuille de Pandanus, on évite un problème qui a préoccupé les scientifiques qui étudient les outils chez l’autre expert non humain, le chimpanzé: si l’outil varie d’un endroit à l’autre, est-ce à cause de la culture ou du milieu, qui fournit différents matériaux à différents endroits? Chez les corbeaux, les jeunes observent l’utilisation d’outils de leurs parents et ont accès à ce que ceux-ci laissent derrière eux sur le terrain.

Dès le départ, cependant, des études sur des jeunes élevés en captivité laissent penser que la capacité de fabriquer un outil est innée: gardés en laboratoire sans avoir pu observer un adulte fabriquer un outil ni être eux-mêmes exposés à du matériau d’outil ou à une nourriture hors d’atteinte dans une crevasse, les jeunes ont tout de suite su comment utiliser un bâtonnet pour aller chercher de la nourriture, et aussi comment déchirer une feuille de Pandanus. Cela rappelle l’intérêt spontané des jeunes géospizes pique-bois pour les brindilles ou celui des grives musiciennes pour les escargots et les pierres, mais avec un petit quelque chose en plus.

Cela ne veut pas dire que la forme exacte de l’outil et l’efficacité de son utilisation ne dépendent pas de l’observation d’adultes et de perfectionnement par essais et erreurs. Dans la nature, les jeunes restent avec la cellule familiale pendant un an, regardent attentivement la fabrication d’outils de leurs parents et mettent beaucoup de temps avant d’atteindre leur efficacité maximale avec les outils. Quatre jeunes ont été élevés en laboratoire sans congénères; ils se sont spontanément intéressés aux brindilles et aux feuilles de Pandanus dès leur plus jeune âge. Mais un seul des quatre a su faire un outil fonctionnel; chez les autres, la plupart des outils étaient trop imparfaits pour être utiles dans la nature, et aucun n’avait une forme plus élaborée que la variante à une seule déchirure.

La même chose s’est produite quand des familles de corbeaux ont été étudiées sur le terrain au moyen de tables expérimentales placées dans la forêt. Chaque table était installée près d’un arbre à Pandanus et offrait des blocs de bois dans lesquels les expérimentateurs avaient percé des trous où était enfoui un morceau de viande. Les adultes ont fabriqué des outils de Pandanus et extrait de la nourriture en les insérant dans les trous; les jeunes observaient attentivement leurs parents et certains d’entre eux ont commencé à déchirer eux-mêmes des feuilles de Pandanus dès l’âge de deux mois. Mais comme pour les jeunes corbeaux élevés par des humains, ces premiers outils n’étaient pas assez bien faits pour être fonctionnels. Ce n’est que dans la deuxième année des jeunes que leurs outils sont devenus aussi parfaits que ceux de leurs parents.

Comme chez les géospizes pique-bois, la base du comportement semble donc innée et son perfectionnement est dû à l’entraînement individuel, mais contrairement aux géospizes, l’élaboration beaucoup plus complexe de l’outil pourrait nécessiter de la transmission sociale. Et comme chez les humains, cette transmission pourrait être cumulative et améliorée par innovations successives: un outil de Pandanus à trois coches serait ainsi inventé dans un noyau familial où l’on fabrique déjà des outils à deux coches.

La combinaison de la tendance innée à utiliser un outil, de l’observation des parents, de la présence d’outils abandonnés sur le terrain et de l’entraînement individuel par essais et erreurs pourrait mener à un genre de modèle mental pour les jeunes, une forme mémorisée qu’ils s’efforcent patiemment de recréer par essais et erreurs. Beaucoup de passereaux apprennent leur chant de cette façon: à partir d’une reconnaissance innée du chant générique de leur espèce, ils écoutent le chant particulier de leur père pendant leur enfance au nid, puis s’entraînent à le reproduire au cours de leur adolescence, en y ajoutant quelques variantes personnelles.

* * * * *

Ce texte est un extrait du livre «Têtes de linotte ? Innovation et intelligence chez les oiseaux», paru cet automne chez Boréal. Reproduit avec permission.

«La science dans ses mots» est une tribune où des scientifiques de toutes les disciplines peuvent prendre la parole, que ce soit dans des lettres ouvertes ou des extraits de livres.