Ces oies blanches qui traînent en décembre

Les oies blanches, comme on le sait, passent l’été dans l’extrême Arctique canadien pour y pondre leurs œufs, et elles quittent leur aire de reproduction vers le début de septembre, quand les étangs commencent à geler là-haut, indique le site web Faune et flore du pays, d’Environnement Canada.

Elles commencent alors un périple de plus de 4000 km qui va les mener jusque sur la côte est américaine, mais elles arrêtent en très grand nombre à plusieurs endroits entre les deux — d’abord autour du sud de l’île de Baffin et dans l’extrême-nord du Québec, ensuite à la limite des arbres, puis autour du fleuve Saint-Laurent.

En général, cela les amène dans le sud du Québec vers la mi-octobre, et elles passent en moyenne près de trois semaines (19 jours) chez nous. Le fait d’en voir encore au début de décembre est donc relativement inusité, mais certainement pas anormal, dit Gilles Gauthier, biologiste de l’Université Laval qui a mené bien des travaux sur cet oiseau.

Les oies ne migrent pas toutes exactement en même temps et les variations sont particulièrement marquées à l’automne.

«Pendant la migration du printemps, explique-t-il, il y a la reproduction qui s’en vient, donc elles doivent suivre un échéancier assez rigide. Il faut qu’elles s’engraissent pour migrer et se reproduire [ce qui les fait s’arrêter en chemin], mais il faut arriver au bon moment dans l’aire de reproduction parce que si elles arrivent trop tôt ou trop tard, elles manquent leur fenêtre pour se reproduire. Mais à l’automne, elles n’ont pas cette contrainte-là, alors il y a plus de facteurs qui peuvent jouer et leur migration est plus variable.»

Les dérangements, à cause de la chasse ou des activités agricoles, peuvent les faire reprendre leur route vers le sud, mais un groupe peut aussi décider de partir parce qu’il y a trop d’oies dans un secteur, donc trop de compétition pour la nourriture. En outre, explique M. Gauthier, à l’automne la présence de jeunes — qui ont plus besoin de manger — est un autre de ces facteurs qui jouent sur le nombre et la longueur des pauses pendant la migration.

Pas le froid

Mais il y a quand même un facteur entre tous qui est plus déterminant que les autres. Et contrairement à ce qu’on est spontanément porté à croire, ce n’est pas tellement la baisse des températures qui incite l’oie blanche à se déplacer vers le sud. C’est plutôt la disponibilité de la nourriture.

«Ce sont des oiseaux de grande taille, donc ils sont capables de tolérer le froid, dit M. Gauthier. Tant qu’elles ont accès à des sources de nourriture, le temps froid n’est pas trop un problème. C’est d’ailleurs beaucoup ça qui explique que les bernaches et les oies quittent le sud du Québec pas mal plus tard qu’il y a 20 ou 30 ans.»

«Elles ont leurs traditions. Si elles ont trouvé de bonnes sources de nourriture dans un secteur dans le passé, elles vont avoir tendance à y retourner.» — Gilles Gauthier, biologiste

«C’est sûr que les automnes sont plus doux maintenant, poursuit-il, mais le fait qu’elles aient appris à se nourrir dans les terres agricoles [depuis une cinquantaine d’années] leur fournit une nourriture plus abondante et pendant plus longtemps à l’automne. Quand elles allaient juste dans des milieux naturels, avec le froid les plantes dont elles se nourrissent devenaient de moins bonne qualité et elles ne peuvent pas casser la glace dure. Maintenant qu’elles vont dans les champs, s’il y a juste un peu de neige, elles peuvent encore trouver à manger. Mais c’est clair qu’un couvert de neige plus épais, ça peut les décider à partir.»

Ce changement dans leurs habitudes alimentaires a aussi modifié un peu leur trajectoire vers le sud, ce qui peut expliquer leur présence dans le sud-ouest du Québec à ce temps-ci de l’année.

Alors que, jusque dans les années 1970, les oies se rassemblaient presque entièrement dans les marais à scirpe (une plante aquatique dont elles se nourrissent) autour de Québec, notamment à Cap Tourmente, avant de filer directement vers les États-Unis, de nos jours elles «se dispersent depuis la région de Québec, à la fin d’octobre, et parcourent une courte distance en direction sud-ouest vers le lac Saint-Pierre ou le nord du lac Champlain, où elles se nourrissent dans les champs de maïs et où certaines restent jusqu’à la mi-novembre et même jusqu’en décembre.-Jean», lit-on sur Faune et flore du pays.

«Elles ont leurs traditions, aussi, ajoute M. Gauthier. Si elles ont trouvé de bonnes sources de nourriture dans un secteur dans le passé, elles vont avoir tendance à y retourner.»

