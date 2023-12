Désinformation sur le climat: 4 façons de la repérer

1 - L’enfonçage de portes ouvertes

Ce sont les affirmations qui prétendent avoir découvert un « oubli » ou une « erreur » dans la science du climat, alors que ces affirmations font bel et bien partie de la science du climat depuis des décennies. Par exemple, « La Terre se réchauffe et se refroidit depuis des milliards d’années » (ce que jamais personne n’a nié), « le CO2 n’est qu’une petite partie de l’atmosphère » (ce qui n’a jamais été nié non plus), etc.

(PPC, saisie d'écran)

Ces arguments sont à ce point répétitifs qu’il y a déjà 16 ans, un site appelé Skeptical Science en recensait des dizaines. Ils renvoient à des concepts ou des réalités qui forment les bases des connaissances sur le climat, sur les océans ou sur l’atmosphère.

2 - Les affirmations fausses

Une partie de cette deuxième catégorie d’affirmations partagées par les climatosceptiques prend la forme d’accusations: « Les climatologues n’ont jamais voulu étudier [insérer ici l’item préféré] » ou bien « Les scientifiques du climat refusent de répondre aux questions sur [idem] ».

(ASP / saisie d'écran)

Par exemple, le rôle du Soleil dans le réchauffement aurait été balayé sous le tapis, ou bien l’hypothèse d’une ère glaciaire imminente, ou bien les « échecs » des modèles climatiques. Or, toutes ces questions ont été dûment examinées et ce, à maintes reprises. Ainsi, les variations du cycle solaire ne montrent aucune corrélation avec le réchauffement du dernier siècle, l’ère glaciaire imminente est un mythe qui réapparaît à intervalles irréguliers, et des modèles climatiques remontant aux années 1970 et 80 avaient plutôt bien prédit ce qui allait se produire, considérant les limites des technologies informatiques de l’époque.

On peut aussi ranger dans cette catégorie la fausse accusation « dans les années 1970, les scientifiques prédisaient plutôt le refroidissement ». Cette rumeur repose essentiellement sur des articles de presse (un court article du magazine Newsweek paru en 1975, « The Cooling World », est souvent cité). Alors qu’en réalité, du côté de la recherche scientifique, une compilation effectuée en 2008 pour trancher cette question révélait qu’entre 1965 et 1979, 44 des 71 études prédisaient un réchauffement, 20 étaient neutres et 7 spéculaient sur une légère baisse des températures. Le blogue de vulgarisation Real Climate avait également fait un tour de cette fausse rumeur dès 2005.

Enfin, la fausseté prend souvent la forme de graphiques dont on prétend qu’ils « démontrent » l’inexistence du réchauffement. La plupart du temps, la source n’est pas citée, ou bien il s’agit d’un graphique montrant des dates très soigneusement choisies (en anglais, on parle alors de cherry picking : ne retenir que les données qui nous arrangent).

(NetZero Watch, saisie d'écran)

3 - Les affirmations trompeuses

L’affirmation peut ne pas être fausse, mais trompeuse. Par exemple, « Il faisait plus chaud au Groenland lorsque les Vikings y sont arrivés en l’an 1000 » est vrai, mais prétendre que cela invalide la gravité de l’actuel réchauffement est erroné: celui-ci est mondial, alors que celui de l’an 1000 n’était que dans l’hémisphère nord, et encore, uniquement dans une partiede cet hémisphère.

Dans la même logique, « nous avons du mal à prédire la météo la semaine prochaine », est vrai, mais prétendre que cela invalide la capacité à prédire la température dans 100 ans est trompeur: la climatologie ne vise pas à prédire le temps qu’il fera le jour de Noël de l’an 2123, mais la température moyenne de la planète au début du 22e siècle, par rapport à aujourd’hui —en plus des tenter de prédire les conséquences que ça aura sur la moyenne des tempêtes, des canicules ou des sécheresses.

4 - Les affirmations qui s’appuient sur une méconnaissance de l’info scientifique

Cette dernière catégorie peut être plus difficile à repérer pour qui n’est pas familier avec la façon dont un savoir scientifique se construit petit à petit. Mais certaines des notions de base sont à la portée de tous, comme l’a rappelé ici et là le Détecteur de rumeurs :