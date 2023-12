Un début de «revanche» pour l’hydrogène

Au début des années 2010, certains gros joueurs de l’industrie automobile prévoyaient que l’avenir n’était pas dans les batteries rechargeables, mais plutôt dans les piles à hydrogène. Ledit avenir, on le sait maintenant, allait toutefois s’avérer impitoyable pour leur sensibilité : les batteries rechargeables se sont imposées et l’hydrogène a été complètement écarté.

Il faut dire que ce gaz est loin d’être parfait. S’il a l’avantage de n’émettre aucune gaz à effet de serre (seulement de la vapeur d’eau) lors de sa combustion et de permettre de faire le plein en une fraction du temps qu’il faut pour recharger les batteries — encore que les nouvelles technologies de batteries pourraient bientôt rendre cet avantage obsolète —, l’hydrogène a l’ennui d’être produit, à l’heure actuelle, très majoritairement (lire : plus de 95 %) à partir de combustible fossile, soit du gaz naturel (CH4) dont on brise les molécules en les exposant à de la vapeur d’eau. Pour une technologie qui prétend pouvoir verdir nos transports, ça n’est pas un petit défaut…

Il y a moyen de produire de l’«hydrogène vert» en faisant passer un courant électrique dans de l’eau (H2O), ce qui en sépare les molécules en oxygène (O2) et en hydrogène (H2) — ça s’appelle faire l’électrolyse de l’eau. Mais c’est un procédé qui est très onéreux : l’Agence internationale de l’énergie estimait en 2019 que l’hydrogène produit à partir de gaz naturel coûte autour de 2 $ le kilo, contre 5-6 $/kg pour l’«hydrogène vert».

Et c’est sans compter le principal reproche que l’on fait à l’électrolyse de l’eau, soit d’être une orgie de gaspillage. Il y a toujours un prix à payer lorsque l’on convertit une forme d’énergie en une autre et, dans le cas de l’électrolyse, l’énergie que l’on obtient en bout de ligne sous forme de H2 n’équivaut qu’à environ 75 % de ce qu’il faut dépenser en électricité — donc une perte initiale de 25 %. En outre, dans une voiture à pile à hydrogène, si l’on tient aussi compte de l’énergie qu’il faut pour réfrigérer/compresser l’hydrogène (qui autrement occuperait des volumes impossibles), le transporter, le reconvertir en courant électrique dans la pile en combustible, au final il n’y a que 35 à 40 % de l’énergie qu’on a dépensée pour produire l’hydrogène vert qui sert à faire bouger le véhicule. Par comparaison, c’est 80 % dans une auto rechargeable.

Pas étonnant, donc, que bien peu d’analystes aient versé de larme sur la mort (apparente) de la voiture à hydrogène.

Mais ce que l’on appelle hydrogène naturel, que l’on extrait du sol comme on le fait avec le pétrole et le gaz naturel, pourrait bientôt bouleverser complètement ce portrait, même si rien n’est encore assuré à cet égard, loin s’en faut.

Pendant très longtemps, écrivait récemment le géologue Viacheslav Zgonnik dans Earth-Science Reviews, la géologie a largement négligé la possibilité qu’il puisse y avoir une production et/ou une accumulation naturelles de H2 dans la croûte terrestre. On se disait, pas vraiment à tort d’ailleurs, que les molécules d’hydrogène étaient trop petites pour être retenues dans des réservoirs et que le H2 est si réactif qu’il ne peut pas subsister longtemps dans le sol. On ne le mesurait donc presque jamais et on n’en cherchait pas.

Mais voilà, on en a quand même découvert, des «gisements» ou des «sources» — on n’est pas encore sûr du terme approprié — d’hydrogène dans le sol. Par exemple, en 1987, un puit d’eau fut creusé à Bourakebougou, un village du Mali, mais une explosion survint peu de temps après et obligea à le refermer et à le cimenter. Il s’est avéré que la conflagration avait été causée par une accumulation d’hydrogène dans le puit. Une entreprise nommée Petroma est par la suite parvenue à extraire le gaz pour fournir de l’électricité au village.

L’article dans lequel des ingénieurs de la compagnie et des chercheurs décrivent le filon, paru en 2018 dans l’International Journal of Hydrogen Energy, est généralement considéré comme le point de départ de l’engouement qui prévaut maintenant pour l’hydrogène naturel. Et pour cause : le texte parlait d’une source «beaucoup moins chère que l’hydrogène manufacturé» et qui, en plus, «présente des caractéristiques d’une énergie renouvelable».

La même équipe (grosso modo) a confirmé ses résultats dans un autre article publié l’été dernier dans Scientific Reports, où l’on lit que le puit de Bourakebougou produit environ 1500 m³ de H2 par jour depuis une douzaine d’années et ce, sans montrer la moindre baisse de pression — alors que dans un réservoir de gaz naturel classique, le fait d’extraire du gaz continuellement affaiblirait inévitablement la pression. Cela suggère fortement, écrivent les auteurs, que l’on a affaire à une source qui produit activement de l’hydrogène, et non à un simple réservoir qui retient passivement du gaz.

Notons que c’est cohérent avec ce qu’on sait de certaines autres sources naturelles d’hydrogène, comme les «roches qui brûlent» du mont Chimère, en Turquie, où un mélange de méthane et d’hydrogène alimente des flammes qui sortent directement du flanc de la montagne et qui brûlent sans arrêt depuis des milliers d’années.

Pour «des milliers d’années» ?

Alors imaginez un peu le pactole : un gaz qui se consume sans GES et qui non seulement pourrait être extrait du sol à peu de frais — autour de 1$/kg, soit la moitié du H2 tiré des hydrocarbures, selon le magazine Geoscientist —, mais qui en plus se renouvèlerait tout seul ? Pas étonnant que cela ait piqué l’intérêt de beaucoup de gens et qu’il commence à y avoir des grosses sommes qui y sont investies — le département américain de l’énergie, par exemple, a annoncé en septembrequ’il y mettrait 20 millions $.

Le potentiel est titanesque : même hors de l’industrie, certains parlent d’une ressource qui pourrait satisfaire la demande «pendant des milliers d’années».

Mais pour l’heure, c’est un potentiel qui reste encore presque entièrement théorique. On ne connaît pas encore bien les processus qui, dans le sol, produisent d’importantes quantités d’hydrogène, même si on se doute que la principale serait le contact d’eau avec des minéraux riches en fer à de grandes profondeurs, où la température dépasse les 200 °C. Et l’on comprend encore moins quelles conditions souterraines peuvent favoriser l’accumulation du H2 dans des poches, ou alors concentrer un flux d’hydrogène à des concentrations et des quantités qui seraient commercialement exploitables.

Bref, on ne sait tout simplement pas où regarder. Ce n’est pas un hasard si les rares puits de H2 connus à ce jour, comme celui de Bourakebougou, ont été découverts par accident.

Il n’est pas impossible que ce genre de puits s’avère éventuellement plutôt commun. Des travaux récents ont en effet trouvé des émanations d’hydrogène autour des «ronds de sorcière», soit des dépressions du sol associés à une végétation particulière — et ces ronds de sorcières sont assez fréquents dans la nature. Mais c’est encore très, très loin d’être démontré.

Chose certaine, s’il s’avérait que l’hydrogène naturel est aussi abondant et facile à exploiter qu’on l’espère, ce serait une excellente nouvelle. Le H2 n’en perdrait pas ses inconvénients, comme l’obligation de le compresser/réfrigérer, mais il pourrait remplacer les combustibles fossiles dans des secteurs où l’électricité peut difficilement faire l’affaire, comme dans l’aviation, dans les transports lourds ou encore des procédés industriels qui demandent d’atteindre des températures très élevées.

Ce sera à suivre attentivement…

