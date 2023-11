C’est le fleuve ou la mer qui monte ?

En fait, il n’est pas clair qu’il y a une tendance à la baisse dans le débit du fleuve, et il n’est pas sûr non plus qu’il y en aura une dans l’avenir à cause des changements climatiques. Comme le montre le graphique ci-dessous, tiré d’un rapport du Plan d’action Saint-Laurent, les apports en eaux que le fleuve reçoit du lac Ontario (de loin sa principale source) ne sont pas substantiellement supérieurs ou inférieurs à ce qu’ils étaient à la fin du XIXe siècle, et le débit mesuré à Sorel non plus.

Apport en eau du lac Ontario (en bleu) et débit du Saint-Laurent à Sorel (vert). (Environnement Canada)

Il y a eu, cependant, une augmentation notable au cours des années 2010, le débit annuel moyen à Sorel étant passé d’environ 9500 mètres cubes par seconde (m³/s) à près de 12 500 m³/s. Cela explique sans doute pourquoi Mme Lemay a l’impression, pas fausse, que le niveau du fleuve est plus haut depuis quelques années. D’ailleurs, à la station d’Environnement Canada à Portneuf (juste en face de Lotbinière), le niveau record du fleuve à marée haute a été enregistré en avril 2020, à 6,5 m — alors que la marée haute culmine généralement autour de 5,4 m.

Sauf que la tendance s’est inversée depuis trois ans, indique Rémi Gosselin, ingénieur aux Services hydrologiques nationaux d’Environnement Canada. «On a eu un pic autour de 2017-2019, avec des grandes crues qui ont haussé la moyenne un peu, dit-il. Mais, depuis 2020, ça tend à rebaisser […] et là le niveau moyen est revenu à 10-15 cm de plus que ce qu’on avait dans les années 2000 [alors qu’il était dans un creux].»

Le fleuve n’est par ailleurs pas plus sujet aux marées qu’avant à la hauteur de Lotbinière, poursuit M. Gosselin : leur amplitude «n’a pas bougé depuis une soixantaine d’années», dit-il, en se basant sur les niveaux enregistrés à Portneuf.

Dur à prévoir

Le niveau du fleuve à un endroit et un moment donnés est le résultat de plusieurs facteurs différents. Les crues, les précipitations, les tempêtes, les marées, les saisons, etc., ont toutes leur influence. Et pour compliquer le tout, ces facteurs peuvent agir en conjonction — comme quand la marée haute coïncide avec une tempête —, mais ils peuvent également jouer les uns contre les autres — quand le débit est très fort, par exemple, l’influence de la mer a tendance à être repoussée plus loin vers l’aval.

En outre, il est difficile de dégager des tendances à long terme dans le niveau du Saint-Laurent en partie parce qu’il possède une variabilité naturelle assez grande d’année en année.

«Le fleuve suit des cycles longs qui s’étalent sur une vingtaine d’années et qui sont liés aux Grands Lacs, dit M. Gosselin. Présentement, les Grands Lacs sont plus hauts que la moyenne, donc il y a une grande quantité d’eau qui est stockée là-bas qui va finir par passer dans le fleuve sur quelques années. Alors on peut s’attendre à ce que le débit reste plus haut que la moyenne pendant encore un certain temps.»

Ces cycles de grosso modo 20 ans sont «liés aux grands cycles atmosphériques, comme El Nino et La Nina et d’autres encore qui sont plus longs, poursuit M. Gosselin. Ça va faire varier les précipitations et, comme les Grands Lacs sont des réservoirs absolument énormes, ça crée un effet tampon qui s’étire sur plusieurs années».

Pour l’instant, on peine encore à prévoir les débits futurs du Saint-Laurent et quel effet le réchauffement climatique aura dessus, mais l’idée qu’ils seraient à la baisse est assez mal supportée, explique M. Gosselin. «Dans nos modèles, la tendance est plutôt à un climat plus humide [dans le nord-est de l’Amérique], donc les débits du fleuve devraient en principe augmenter. Mais il y a énormément de variabilité dans nos sorties de modèle. En général, on prévoit plus de précipitations, mais avec de grosses marges d’erreur.

«Par contre, les extrêmes vont augmenter, poursuit-il. On devrait avoir des années très humides qui vont alterner avec d’autres années très sèches. Ça, ça ressort dans pas mal tous les modèles de prédiction.»

