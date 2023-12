Quand service à la clientèle rime avec émojis

Ce contenu est produit par l’Université Laval.

Les bons vieux appels téléphoniques pour communiquer avec une entreprise, procédé obsolète? Fort possible! Dorénavant, avec le clavardage, il suffit d’écrire une question ou un commentaire pour recevoir une réponse en temps réel, ou presque.

Comment les organisations ont-elles intégré ces nouveaux outils de communication? Qui sont les gens qui assurent ce service et quelle est leur formation? Quel ton emploient-ils dans leurs messages? Voici quelques-unes des questions que s’est posées Roxanne Thiffaut-Roux pour son mémoire de maîtrise.

Si d’autres chercheurs se sont intéressés aux aspects linguistiques, communicationnels ou pédagogiques du clavardage, peu d’études avaient été réalisées sous l’angle de la rédactologie, au Québec de surcroît. «Ce projet est venu de ma propre expérience. Ayant déjà travaillé dans le domaine du service à la clientèle, mon point de vue divergeait de celui de certains collègues sur la meilleure approche à adopter en matière de clavardage. Avec ce mémoire, j’ai voulu voir comment ça fonctionne ailleurs et s’il y avait lieu d’uniformiser les pratiques», dit celle qui est maintenant professionnelle de recherche pour le Groupe Rédiger.

Sous la direction de la professeure Isabelle Clerc du Département d’information et de communication, l’étudiante est allée à la rencontre d’employés de 10 organisations, soit 6 entreprises, 3 sociétés d’État et un organisme à but non lucratif. De taille et de secteurs variés, ces organisations ont évidemment recours à un système de clavardage pour échanger avec leur clientèle, que ce soit à partir de leur site Web, d’une boîte de messagerie privée ou des réseaux sociaux.

Dans un premier temps, les employés devaient répondre à un questionnaire en ligne pour ensuite participer à des entrevues semi-dirigées d’environ 60 minutes. Les données recueillies ont été compilées dans une grille d’analyse qui a permis de faire émerger quelques tendances.

La première: «Les messages qui relèvent de la sphère privée sont généralement traités par le service à la clientèle, tandis que tout ce qui touche l’image publique de l’organisation est géré par le service des communications, explique Roxanne Thiffaut-Roux. Par exemple, les commentaires publiés sur une page Facebook sont gérés par l’équipe des communications. Toute question sur l’image de marque sera transmise à cette équipe, même si elle est entrée par le clavardage.»

Rien de surprenant, les plus petites organisations n’ont pas forcément d’équipes qui se consacrent uniquement au clavardage. Outre le service à la clientèle, leurs employés doivent conjuguer plusieurs tâches, comme la mise à jour d’un site Web, la gestion d’une infolettre ou la rédaction de documents publicitaires. La polyvalence et la débrouillardise sont donc de mise.

En ce qui concerne le clavardage, de multiples compétences sont nécessaires pour assurer un bon service à la clientèle. «L’empathie et le désir de répondre aux besoins du client sont les deux qualités qui sont ressorties le plus souvent dans les entrevues. Il y a aussi la capacité de lire entre les lignes, puisqu’il peut être difficile d’interpréter le ton d’un client inhabile à communiquer par écrit et donc de comprendre son besoin.»

Une autre compétence est de pouvoir donner des informations claires et précises, et ce, en peu de mots. «Il ne faut pas pondre un paragraphe si la réponse peut être présentée de façon plus succincte.»

Enfin, l’étudiante affirme qu’il est primordial de comprendre la culture de l’Internet, un univers qui a ses codes bien à lui. Les émojis, ces petits pictogrammes qui permettent de traduire un état d’esprit ou d’illustrer un propos, sont utilisés par plusieurs clavardeurs pour humaniser les conversations. Encore faut-il maîtriser ce procédé, une mauvaise compréhension d’un émoji pouvant mener à des situations cocasses ou délicates. «Une répondante m’a fait rire en racontant qu’elle pensait utiliser un soleil pour dire bonjour à ses clients, alors qu’il s’agissait, en fait, d’une bombe.»

Tout en étant consciente que son étude ne dresse pas un portait exhaustif des pratiques, Roxanne Thiffaut-Roux espère alimenter les petites entreprises qui se tournent vers le clavardage pour améliorer leur service à la clientèle. «Le mémoire donne une idée des outils utilisés dans certaines organisations. Des gestionnaires qui souhaitent implanter ou optimiser ce service pourront s’en inspirer ou y puiser ce dont ils ont besoin», conclut-elle.