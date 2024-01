Des médicaments plus dangereux qu’utiles

Pour la 12e année de suite, la revue a publié sa liste des médicaments à «écarter pour mieux soigner». Le média français a étudié si les risques de la prise de ces médicaments surpassent les effets bénéfiques qu’on pourrait en tirer. Son équipe a aussi vérifié s’il existe des produits plus efficaces et moins risqués sur le marché que ceux-ci.

Au total, la revue Prescrire juge qu’il y avait, à la fin de 2023, 105 médicaments plus dangereux qu’utiles parmi ceux autorisés dans l’Union européenne. Comme il s’agit d’une liste dressée par un média français, certains médicaments ne sont pas commercialisés au Canada. De plus, les recommandations encadrant leur utilisation peuvent varier d’un pays à l’autre.

Attention! Si vous prenez un produit qui se trouve dans cette liste, ne cessez pas de l’utiliser sans avoir consulté au préalable un professionnel de la santé.

Voici quelques médicaments que la revue recommande de proscrire et qui sont offerts au Québec.

À noter : nous avons inclus les noms commerciaux les plus communs ainsi que les noms de molécules.

Médicaments en vente libre

De nombreux médicaments en vente libre, donc qui ne nécessitent pas de prescription, sont à proscrire.

Selon la revue, la glucosamine n’a pas d’efficacité démontrée autre qu’un effet placébo sur le processus aboutissant à l’arthrose. De plus, ce glucide peut entrainer des réactions allergiques pouvant aller jusqu’à l’angiœdème, des néphropathies interstitielles aigües ainsi que des hépatites.

Le méthocarbamol (comme le Robaxin) est un relaxant musculaire à éviter en raison de ses nombreux effets indésirables comme des troubles digestifs ou des atteintes cutanées, en comparaison avec d’autres relaxants musculaires sur le marché.

Prescrire met également en garde contre les décongestionnants par voie orale ou nasale comme l’éphédrine, la naphazoline, l’oxymétazoline ou la pseudoéphédrine (comme certains produits sous les noms Dristan ou Otrivin, entre autres). Ces médicaments ont des effets vasoconstricteurs qui permettent de décongestionner les voies nasales. Or, ce genre de produits comporte des effets indésirables importants surtout si l’on considère qu’ils servent à soulager des troubles bénins comme le rhume. Parmi les effets indésirables, on note des troubles cardiovasculaires, des colites ischémiques et des neuropathies optiques ischémiques.

Médicaments sous prescription

Médicament pour le sevrage tabagique

Il existe sur le marché de nombreux médicaments qui permettent d’arrêter de fumer. L’un d’entre eux est toutefois à proscrire, estime la revue. Le bupropion (commercialisé sous le nom Zyban) est un antidépresseur aussi utilisé dans le sevrage tabagique. Il ne serait pas plus efficace que les thérapies de remplacement de la nicotine. De plus, il expose ses utilisateurs à des risques de troubles neuropsychologiques et de dépendances.

Médicament utilisé en dermatologie

Le finastéride 1 mg (commercialisé sous le nom Propecia) est utilisé pour soigner l’hypertrophie bénigne de la prostate. Mais il est aussi employé pour traiter la calvitie chez les hommes, aussi appelée alopécie androgénétique. Or, Prescrire juge que ce produit offre une efficacité «très modeste» pour traiter la calvitie compte tenu des risques qu’il présente, comme des troubles sexuels (problèmes érectiles, par exemple) ou de dépression. La revue juge que le minoxidil, à appliquer directement sur le cuir chevelu et offert en vente libre, comporte moins de risques.

Médicaments contre la douleur

La revue met en garde contre quelques anti-inflammatoires sous prescription.

Le diclofénac (Voltaren) est offert en vente libre en application topique et ne poserait pas de problème. C’est la forme orale (sous prescription) du produit qui retient l’attention de Prescrire : elle exposerait à des effets indésirables importants en comparaison d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) qui sont tout aussi efficaces. Toutefois, il est important de noter que les doses maximales recommandées en France sont plus élevées qu’au Canada.

Le célécoxib (commercialisé sous le nom Celebrex), le méloxicam (commercialisé sous le nom Mobicox) et le piroxicam (commercialisé sous le nom Feldene) ont aussi des effets indésirables importants en comparaison d’autres AINS.

Le célécoxib (commercialisé sous le nom Celebrex) a des effets indésirables importants en comparaison d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. (123rf)

Médicaments antidépresseurs

Quelques antidépresseurs font aussi partie de la liste noire de la revue Prescrire.

Le citalopram (commercialisé sous le nom Celexa) et l’escitalopram (commercialisé sous le nom Cipralex) sont des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) : ils exposent à des risques cardiaques en comparaison d’autres antidépresseurs de la même classe.

La duloxétine (commercialisée sous le nom Cymbalta) et la venlafaxine (commercialisée sous le nom Effexor XR) sont des antidépresseurs inhibiteurs de recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN) : ils exposent aux effets indésirables des antidépresseurs ISRS et à des troubles cardiaques.

Médicaments pour traiter le diabète

Une classe complète de médicaments pour traiter le diabète est à proscrire selon la liste, soit les gliptines (commercialisés sous les noms de Trajenta, Onglyza et Januvia). Ces médicaments peuvent entrainer des effets indésirables importants, dont des réactions d’hypersensibilité graves, comme des anaphylaxies ou des atteintes cutanées, des infections et des pancréatites.

Médicaments utilisés en cardiologie

La liste comporte de nombreux médicaments employés en cardiologie. Parmi les plus communs au Canada, le fénofibrate (commercialisé sous le nom Lipanthyl), utilisé pour faire baisser certains types de cholestérol, est sans efficacité préventive sur le plan cardiovasculaire et comporte de nombreux effets indésirables.

De plus, l’olmésartan (commercialisé sous le nom Olmetec) et sa formule contenant de l’hydrochlorothiazide (commercialisée sous le nom Olmetec Plus) ne seraient pas plus efficaces que les autres médicaments de la même classe de produits s’attaquant aux complications cardiovasculaires et à l’hypertension artérielle. En plus, ces deux produits peuvent entrainer des effets gastro-intestinaux indésirables.

Médicaments pour traiter la maladie d’Alzheimer

La revue mentionne que plusieurs médicaments destinés à traiter la maladie d’Alzheimer ont une efficacité minime et transitoire. Ils sont peu maniables en raison d’effets indésirables disproportionnés et exposent à de nombreuses interactions», écrit la revue. Elle recommande de proscrire le donépézil (commercialisé sous le nom Aricept), la galantamine (commercialisée sous le nom Reminyl) et la rivastigmine (commercialisée sous le nom Exelon), car ils exposent les patients à des troubles digestifs, dont des vomissements, ainsi qu’à des troubles neuropsychologiques et cardiaques.

Autres médicaments courants faisant partie de la liste de Prescrire

· La dompéridone (commercialisée sous le nom Motilium) est utilisée pour soulager les nausées, les vomissements et les reflux œsophagiens. Elle entraine de nombreux effets secondaires par rapport aux symptômes traités et a une faible efficacité en comparaison d’autres médicaments vendus sur le marché pour traiter les mêmes affections.

· L’ulipristal 5 mg (commercialisé sous le nom Fibristal), employé pour traiter les fibromes utérins, peut exposer à des atteintes hépatiques graves.

· L’orlistat (commercialisé sous le nom Xenical) est un médicament utilisé pour la perte de poids. Or, selon la revue, il a une efficacité modeste en plus de causer des troubles digestifs, d’exposer à des carences nutritionnelles et de diminuer l’efficacité d’autres médicaments, dont les contraceptifs oraux.

· La moxifloxacine (commercialisée sous le nom Avelox) est un antibiotique du groupe des fluoroquinolones. Prescrire indique que d’autres antibiotiques de cette classe entrainent des effets indésirables jugés moins graves.

· Le dénosumab 60 mg (commercialisé sous le nom Prolia) est utilisé pour traiter l’ostéoporose. Il aurait une balance risques-effets bénéfiques défavorable en raison des effets indésirables qu’il provoque et de son efficacité jugée modeste dans la prévention des fractures causées par la maladie.

Cette liste n’est qu’un aperçu de la liste complète des médicaments à éviter selon Prescrire.

