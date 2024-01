Comment cacher sa clé de maison en toute sécurité?

Tout le monde a vécu cette situation: un enfant ou un conjoint a perdu sa clé et attend devant la porte, un grand-parent veut déposer des courses en votre absence, un entrepreneur vient pour des travaux et vous êtes au bureau. Quelle que soit la raison, on a besoin d’entrer!

La boîte à clé ou la serrure à code sont deux bons moyens d’éviter qu’une myriade de clés circulent ou d’en cacher une de manière peu sécuritaire (les voleurs connaissent pas mal tous nos trucs).

Une boîte à clé sans verrou ni code: mauvaise idée

Il est toujours bon de garder une clé de secours chez un voisin de confiance, qui peut voir qui entre dans notre maison et qui en sort.

Si on ne peut compter sur une personne physique, la première option est d’installer une boîte cachette à l’extérieur de la maison. «Assurez-vous d’être créatif dans le choix de l’emplacement», conseille François Boucher, porte-parole du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL). C’est peut-être pratique, mais absolument déconseillé par les assureurs. «C’est l’équivalent de placer la clé sous le tapis extérieur devant la porte», illustre Catherine Tardif, conseillère en communication chez Beneva.

Il faut absolument que votre clé soit elle-même… sous clé dans une boîte verrouillable (!) ou disposer d’une serrure à code.

À lire aussi: Enquête de satisfaction sur l’assurances auto et habitation

Une boîte à clé verrouillable

Il existe plusieurs boîtes à clé verrouillables de bonne qualité. «Plusieurs serruriers du Québec placent en tête de liste les modèles de la série 5400 de Master Lock», assurent tant Jean-Paul Aucoin, de Serruriers Amherst, que son confrère Rémi Chouinard, propriétaire de la Boutique du Serrurier. Les préférées sont la Master Lock 5422D qui s’installe sur la poignée de porte ou une rambarde comme un cadenas, ou la Master Lock 5423D qui peut être fixée à un mur.

Ces boîtes à clé n’ont qu’une seule combinaison ; celle-ci peut être toutefois facilement changée une fois la boîte ouverte. Les agences immobilières et plusieurs locations AirBnb les utilisent couramment.

«Ce sont les plus recommandées, dit Jean-Paul Aucoin. Ce sont des boîtes très fiables : en 15 années comme serrurier, je peux dire que les seules fois où les clients ont eu des ennuis, c’est quand ils reviennent au magasin avec leur boîte… car ils ont oublié la combinaison!»

À lire aussi: Caméras de surveillance : 48 appareils évalués

Où placer sa boîte à clé verrouillable?

Si vous optez pour un modèle fixé au mur, l’idéal est de placer la boîte à l’abri des intempéries et accessible à tous. S’il s’agit d’une boîte amovible à poignée (comme un cadenas), il vaut mieux la dissimuler ou alors la placer à un endroit visible des voisins de confiance. «Une boîte à clé trop visible sur une poignée en vue peut indiquer votre absence», souligne François Boucher.

«Or, si un cambrioleur tente d’ouvrir une de ces boîtes, il vaut mieux qu’il vienne avec sa boîte à outils, avec coupe-boulons, scie à métaux… et qu’il soit doté d’une force surhumaine, ajoute le policier. Ça risque fort d’attirer l’attention du voisinage si elle est située sur une porte d’entrée bien visible.»

«Veillez, tout de même, à choisir une boîte à clé verrouillable solide, prévient Catherine Tardif. Car il s’en vend de piètre qualité qui procurent bien peu de sécurité.»

À lire aussi: Que faire si vous cassez une clé dans une serrure

Une serrure à code

Pour éviter que les clés ne se multiplient, vous pouvez aussi opter pour un système de serrure à code. Il en existe de deux types: les mécaniques et les électroniques.

La serrure à code mécanique ne peut avoir qu’un seul code. L’avantage est qu’elle ne nécessite pas de piles pour fonctionner: vous ne risquez jamais d’être bloqué en dehors de la maison parce que la batterie est à plat. «Ces serrures mécaniques fonctionnent très bien dans notre climat, précise Rémi Chouinard, de la Boutique du Serrurier. Parfois les boutons peuvent geler, mais c’est assez rare.»

Les serrures électroniques, selon les marques et modèles, peuvent avoir plusieurs dizaines de codes différents: chaque utilisateur peut avoir le sien, et vous pouvez créer des codes temporaires pour les visiteurs. «Des serrures comme la Schlage BE489, par exemple, sont adaptées à nos climats et, bien qu’elles soient connectées au WiFi, elles peuvent aussi fonctionner indépendamment, en cas de panne de courant», ajoute le serrurier propriétaire. La pile doit être changée environ une fois par an. Si votre serrure principale est complètement électronique, assurez-vous qu’une des autres portes de maison peut s’ouvrir manuellement... et que vous avez bien une clé en dehors de la maison!

Les boîtes à clé et l’assurance habitation

Du point de vue des assureurs, «les consommateurs peuvent opter pour la solution qui répond le mieux à leurs besoins et qui leur procure la paix d’esprit», dit Catherine Tardif.

«De façon générale, le type de boîte à clé ou de serrure à code n’est pas une information exigée lors d’une soumission ou d’un renouvellement de contrat d’assurance, poursuit la représentante de Beneva. S’il y a preuve d’entrée par effraction et que la boîte à clé ou la serrure est endommagée, votre assurance habitation devrait couvrir les dommages.»

La spécialiste de Beneva ajoute que l’assureur va tout de même évaluer la raison pour laquelle le propriétaire avait installé une boîte à clé: est-ce pour des travaux de rénovation sur quelques jours seulement ou sur une longue période, ou pour un accès de location de type Airbnb? «L’assuré qui veut faire un usage particulier d’une boîte à clé a tout intérêt à valider sa couverture auprès du service à la clientèle de son assureur», conseille-t-elle.

Notons que les compagnies de boîtes à clé verrouillables, comme Master Lock, offrent également une garantie sur les composantes de la boîte et se dégagent de toute responsabilité en cas d’entrée par effraction.

La serrure plus forte que la porte

Enfin, peu importe la qualité de la serrure ou de la boîte à clé, il faut aussi que votre porte et ses composantes soient de bonne qualité. «On voit des entrées par effraction où les portes étaient munies de verrous de grande qualité, mais où toutes les autres parties de la porte ont lâché : les pentures, le cadrage et le système de loquet», rappelle le porte-parole du SPAL.

À lire aussi: Comment entretenir la serrure de votre porte d’entrée et Vols de voitures : mieux vous prémunir

Les Coops de l’information sont fières de faire équipe avec Protégez-Vous afin de vous offrir chaque vendredi des contenus qui sauront vous conseiller sur divers facettes de nos réalités quotidiennes. Découvrez plus de contenus sur le site de Protégez-Vous.