Comment bien se préparer à un rendez-vous médical

Que vous ayez rendez-vous avec votre médecin de famille ou un spécialiste, que vous alliez à l’urgence ou que vous envisagiez d’appeler Info-Santé, suivez ce plan de match pour que votre rencontre soit efficace.

Avant le rendez-vous

Détaillez les motifs de la consultation

Le médecin vous demandera les raisons de votre visite et vous posera des questions détaillées en vue d’établir un diagnostic. Généralement, on ne répond que vaguement à celles-ci, surtout si l’on est un peu stressé.

Si vous avez pris le temps de réfléchir à l’avance, vous trouverez plus facilement les mots. Vous pourrez inscrire ce que vous voulez dire dans un carnet à emporter avec vous le jour du rendez-vous. Voici les questions fréquemment posées :

Quel est votre problème?

Depuis quand les symptômes sont-ils apparus?

Est-ce douloureux?

Si c’est douloureux, où avez-vous mal?

De quel type de douleur s’agit-il?

Quel est votre degré d’inconfort, et est-il constant?

Votre problème vous empêche-t-il de :

— Manger;

— Boire;

— Dormir;

— Respirer;

— Travailler;

— Marcher;

— Rester debout, assis ou couché;

— Faire une activité physique;

— Autre (à préciser)?

Fumez-vous? Si oui, combien de cigarettes et à quelle fréquence?

Buvez-vous de l’alcool? Si oui, combien de verres et à quelle fréquence?

Prenez-vous des médicaments?

Pensez également à apporter vos notes sur vos symptômes, mais également une liste de toutes vos questions afin de ne rien oublier lorsque vous vous trouverez devant le médecin. Vous pouvez les inscrire sur une feuille ou sur le carnet utilisé pour écrire les informations sur vos symptômes. Par exemple :

Qu’est-ce qui a causé votre problème?

Quels sont les traitements possibles et leurs éventuels effets secondaires?

Faut-il modifier certaines de vos habitudes de vie?

Votre état nécessite-t-il du repos ou un arrêt de travail?

Vous aurez peut-être besoin de discuter de plusieurs sujets avec le médecin. Numérotez-les par ordre d’importance, puis présentez-lui votre liste afin qu’il vous dise s’il aura le temps de tous les couvrir. Sinon, vous pourrez fixer un autre rendez-vous.

Rassemblez les documents nécessaires

Plusieurs documents s’avèrent utiles pour optimiser votre rendez-vous.

·Carte d’assurance maladie valide : vous devrez la présenter à l’arrivée.

Carte de l’établissement ou de l’hôpital : si vous l’avez, apportez-la. Sinon, vous devrez probablement prévoir du temps pour en faire imprimer une à votre arrivée.

Rapports médicaux : vous avez déjà été hospitalisé ou vous avez passé des examens ? Munissez-vous des éventuels résumés d’hospitalisation, des radiographies et des résultats d’analyses, le cas échéant.

Liste de vos médicaments : demandez à votre pharmacien de vous en imprimer une.

Formulaires : dans certains cas, on peut vous demander de faire remplir un formulaire (assurances, arrêt de travail, CNESST, SAAQ, etc.) par le médecin. Préparez-le parmi les éléments à prévoir pour le rendez-vous.

Le jour du rendez-vous

Vérifiez que vous avez tous les documents utiles en main, et habillez-vous avec des vêtements confortables faciles à mettre et à retirer pour simplifier l’examen physique.

Notez les réponses à vos questions au besoin et n’hésitez pas à demander des explications supplémentaires au médecin. Le jargon médical est complexe, alors il est normal que ne compreniez pas tout!

Enfin, si jamais vous ne pouvez pas vous présenter au rendez-vous, ayez la courtoisie d’en informer le secrétariat afin qu’une autre personne puisse en bénéficier, puis profitez de l’occasion pour en modifier la date.

À lire aussi : Comment préparer son séjour à l’hôpital

Les Coops de l’information sont fières de faire équipe avec Verdict santé, le nouveau média dédié à la santé et l’alimentation des Éditions Protégez-Vous, afin de vous offrir chaque mardi des contenus qui vous aideront à prendre votre santé et votre bien-être en main au quotidien. Découvrez plus de contenus sur le site de Verdict santé.