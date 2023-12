Collagène marin : un supplément miracle?

Le collagène marin hydrolysé provient des écailles, de la peau et des os de poissons. (Irina Kurnosova/Shutterstock.com)

Si le collagène est si populaire, c’est que cette protéine est responsable de la force, de l’élasticité et de la régénération de la peau, des cartilages, des muscles et des os. Bien que le corps en produise naturellement, sa quantité diminue avec l’âge. Les compléments alimentaires se targuent de compenser cette baisse, tout comme certaines crèmes antirides et autres injections esthétiques.

Le collagène marin hydrolysé, c’est quoi?

C’est un collagène provenant des écailles, de la peau et des os de poissons. Ainsi, le produit de Landish est fabriqué en Nouvelle-Écosse, à partir de poisson sauvage de l’Atlantique Nord. Vous devriez donc l’éviter si vous êtes allergique au poisson.

Sachez aussi que le collagène marin peut contenir des toxines ou des métaux lourds. Selon Landish, son produit provient d’une source durable et est testé en laboratoire. Ce serait même «le plus pur au monde». Difficile à vérifier, car ces allégations ne sont pas règlementées!

La mention «collagène hydrolysé» (ou «peptides de collagène») signifie que les molécules de collagène ont été fragmentées en petites chaines de protéines, facilement solubles et assimilables par l’organisme.

Que sait-on de ses bienfaits?

Une fois ingéré, le collagène hydrolysé est transformé en acides aminés, qui sont envoyés là où votre corps en a le plus besoin. Ils pourraient donc très bien se voir dirigés vers vos articulations, alors que vous cultivez l’espoir d’obtenir une peau plus élastique.

D’ailleurs, le soulagement des douleurs articulaires constitue la seule indication endossée par Santé Canada en ce qui concerne les suppléments de collagène hydrolysé. Les autorités règlementaires précisent que cinq mois de traitement sont habituellement nécessaires pour en constater les effets.

Certains travaux ont montré des résultats encourageants sur l’hydratation et l’élasticité de la peau ou la santé des ongles et des cheveux. Mais il est difficile de tirer des conclusions claires de la recherche, selon une publication de Harvard de mars 2021. Peu nombreuses, les études reposent sur des travaux menés sur des souris ou de toutes petites cohortes d’individus. Et elles sont souvent financées par l’industrie.

Le collagène marin vaut-il le coût?

Selon les experts, mieux vaut investir dans vos habitudes de vie. Une alimentation variée couvrant vos besoins en protéines vous fournira les nutriments nécessaires pour favoriser la fabrication naturelle de collagène, peu importe votre âge. À l’inverse, plusieurs facteurs peuvent entraver celle-ci, comme le manque de sommeil et d’activité physique, la consommation d’alcool et de tabac, et l’exposition au soleil sans protection.

Malgré tout, si vous décidez de prendre des suppléments de collagène marin, parlez-en d’abord à votre médecin, surtout si vous souffrez d’une maladie du foie, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Vérifiez que le supplément choisi a un numéro de produit naturel (NPN) et que son dosage n’excède pas dix grammes par jour, tel qu’établi par Santé Canada. C’est bien le cas du collagène marin de Landish, dont l’emballage mentionne une portion quotidienne d’une cuillère à soupe et demie, soit 8,33 grammes.

Dans la plupart des cas, il semble que les effets secondaires du collagène marin se limitent à des dérangements gastro-intestinaux et à un trou dans votre portefeuille : avec les produits Landish, un traitement annuel vous coûtera tout de même entre 600 $ et 700 $.

Les Coops de l’information sont fières de faire équipe avec Verdict santé, le nouveau média dédié à la santé et l’alimentation des Éditions Protégez-Vous, afin de vous offrir chaque mardi des contenus qui vous aideront à prendre votre santé et votre bien-être en main au quotidien. Découvrez plus de contenus sur le site de Verdict santé.