Le bambou, pas toujours mieux que le plastique!

De manière générale, le bambou constitue un matériau plus sain et plus écologique que le plastique. Mais il y a des exceptions. (Photo OLA Bamboo)

Si cette plante est populaire depuis quelques années, c’est qu’elle pousse facilement, qu’elle absorbe 30 % de dioxyde de carbone de plus qu’un arbre feuillu et qu’elle limite l’érosion des sols. Elle présente toutefois des inconvénients, comme celui de venir principalement d’Asie et d’être envahissante. De manière générale, elle constitue un matériau plus sain et plus écologique que le plastique. Mais il y a des exceptions.

Oui aux brosses à dents en bambou

Selon une étude publiée en 2020 dans le British dental Journal, elles représentent une option plus durable que les brosses à dents en plastique (à condition que celles-ci n’aient pas une tête amovible) ou électriques.

Leur manche en bambou est compostable dans la plupart des municipalités québécoises, pour autant qu’on choisisse un modèle brut sans vernis ni peinture, et qu’on prenne le temps d’enlever les poils de nylon avant de le mettre au bac. C’est le cas des brosses à dents d’OLA Bamboo, qui, selon la compagnie, seraient les seules à être fabriquées au Canada.

Non aux tasses à base de bambou

Pour remplacer les contenants en plastique à usage unique, mieux vaut acheter une tasse réutilisable en acier inoxydable plutôt qu’en bambou.

Les tasses en bambou sont, en fait, fabriquées à partir de poudre ou de fibres de la plante et contiennent une résine de mélamine-formaldéhyde servant de liant. Ce composé est parfois présent en faible quantité, par exemple dans les tasses à café réutilisables Mimi & August, mais c’est suffisant pour les rendre impossibles à composter, puisque ce plastique n’est pas biodégradable. Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué sur le site du fabricant, seuls leurs manchons et leurs capuchons pourraient être recyclés.

De plus, une étude réalisée en 2019 par l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques (BfR) a montré que des quantités nocives de formaldéhyde (une substance cancérogène avérée) et de mélamine (un composé pouvant affecter les reins et les voies urinaires) migraient dans les liquides sous l’effet de la chaleur. Pire, à long terme, ces articles à base de bambou se dégradent au contact des boissons chaudes : ils libèrent plus de substances toxiques que ceux qui ne contiennent que du plastique! À la lumière de ces études, l’Europe a interdit les tasses en bambou sur son territoire.

Vaisselle : choisissez le 100 % bambou

Attention aux assiettes, aux bols ou aux ustensiles à base de bambou qui contiennent de la mélamine et qui ont l’apparence du plastique. Ils présentent les mêmes défauts que les tasses réutilisables : ils entrainent une migration de substances toxiques dans la nourriture et sont voués à finir à la poubelle. C’est d’autant plus préoccupant qu’ils sont le plus souvent destinés aux bébés ou aux jeunes enfants, comme ces articles vendus chez Simons.

Ces produits sont eux aussi interdits dans l’Union européenne. L’utilisation de la mélamine, entre autres dans la vaisselle, est en cours d’évaluation par Santé Canada, qui a conclu à sa nocivité pour la santé humaine dans l’ébauche de son rapport.

Les produits constitués à 100 % de bambou, sans mélamine ou autres matériaux plastiques, ne présentent de leur côté aucun risque pour la santé. Ainsi, les ustensiles en bambou simplement enduits d’huile végétale constituent une solution de rechange intéressante aux couverts en plastique, à condition d’être réutilisables. Vous pouvez les reconnaitre à leur structure en bois bien évidente ou vérifier leur composition en consultant leur emballage.

