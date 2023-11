Décorer en toute sécurité au temps de fêtes

Personne ne souhaite que son temps des fêtes soit gâché par un incendie ou par une chute d’une échelle ou, pire encore, du haut d’un toit. C’est pourquoi vous avez intérêt à suivre certaines règles lors de l’installation de vos décorations.

D’abord, un conseil avant même de commencer votre travail : assurez-vous que les fils électriques et les prises de courant que vous utiliserez ne sont ni usés ni abîmés.

«Souvent, nous les ressortons d’une boîte qui a été entreposée pendant toute l’année», souligne Émilie Barbeau-Charlebois, cheffe de section pour le Service de sécurité incendie de Montréal. Les fils ont été entassés pêle-mêle et ont pu être tordus au point de se rompre.

Placer des rallonges

Ensuite, lors de l’installation, vous utiliserez fort probablement des rallonges. «N’utilisez pas de clous ou d’objets métalliques pour les suspendre et évitez de raccorder trop de rallonges bout à bout», conseille Émilie Barbeau-Charlebois.

Il ne faut pas, non plus, les camoufler sous un tapis ou une carpette, car les cordons pourraient s’endommager à la longue à cause de la friction sous le poids des gens qui passent. Gare aux incendies!

Concernant la qualité de l’équipement, le gouvernement du Québec recommande d’utiliser des rallonges homologuées par un organisme de certification reconnu, comme CSA, UL ou ULC. Ces informations figurent habituellement sur le fil ou une étiquette près des extrémités. Dans le doute, vérifiez auprès de votre électricien ou amenez votre fil à la quincaillerie.

Sachez également que les rallonges doivent être utilisées temporairement. Après le temps des fêtes, elles doivent être retirées.

Comme on utilise beaucoup de guirlandes avec des ampoules DEL, qui consomment et chauffent moins que les anciennes lampes, on peut penser qu’il n’y a plus de risques. Détrompez-vous! «En 2022, nous avons répertorié 126 incendies d’origine électrique à Montréal», dit Émilie Barbeau-Charlebois. Les risques d’incendie liés à une surcharge ou à une défectuosité électrique sont bien réels, peu importe le moment de l’année.

Décorer son sapin

La décoration de l’arbre de Noël fait partie de la tradition du temps des fêtes. S’il est installé à l’intérieur de la maison, assurez-vous que le sapin est à plus d’un mètre de toutes les sources de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.).

Il est recommandé de privilégier un arbre artificiel, car les risques d’incendie sont moins importants qu’avec un arbre naturel.

Mais si vous tenez à avoir un arbre naturel, vous devez couper le tronc d’environ un centimètre, le mettre dans un contenant d’eau et arroser chaque jour afin qu’il ne se dessèche pas. Si votre arbre devient sec, évitez d’allumer les guirlandes lumineuses.

Redoubler de prudence, sur l’échelle

Par ailleurs, si vous décorez vos gouttières ou un de vos sapins à l’extérieur, vous aurez probablement besoin d’une échelle. Dans ce cas, il faut redoubler de prudence lors de la pose de boules de Noël et de guirlandes autour de votre maison ou dans les arbres.

Voici quelques conseils à respecter :

Placez bien votre échelle, sur une assise stable et droite: rappelez-vous que le sol peut être mou s’il ne gèle pas ou que la neige peut se compacter sous votre poids.

Demandez à une deuxième personne de tenir fermement le bas d’une longue échelle.

Nettoyez les échelons ainsi que vos chaussures ou vos bottes en enlevant la boue, l’eau, la neige ou la glace.

Maintenez en tout temps trois points de contact avec l’échelle, soit deux mains et un pied, soit les deux pieds et une main.

Assurez-vous de ne pas monter trop haut sur l’échelle. Si vos genoux sont au-dessus de la partie supérieure de l’échelle, vous êtes placé trop haut.

Mais le plus important de tous les conseils: tenez-vous loin des fils électriques!

Monter sur le toit

Vous voulez aller plus haut encore et installer des lumières de Noël sur votre toit? Assurez-vous qu’il n’y a pas de glace ni de neige et que le revêtement est propre: sur un sol mouillé ou gelé, on glisse vite! Vous ne voudriez probablement pas faire une vilaine chute qui pourrait vous blesser grièvement.

Si votre installation présente le moindrement des risques, n’hésitez pas à vous attacher à un point solide avec un harnais de sécurité, par exemple.

De plus, travaillez en équipe avec une personne qui maintient l’échelle sur la terre ferme. Plutôt que de faire des allers-retours pour aller chercher les décorations extérieures, un « coéquipier » pourrait vous les donner. Et puis, si par malheur vous tombez, vous aurez une aide immédiate.

Payer pour l’installation

Si vous ne voulez pas installer vos décorations extérieures vous-même et que vous cherchez à éviter les risques de blessures, vous pouvez payer pour ce service. Sur le web, vous trouverez facilement des compagnies qui offrent ce type d’installation.

Ces entreprises font généralement l’installation à l’aide de nacelles articulées électriques qui permettent d’atteindre les plus hauts endroits de votre arbre ou de votre toit. Les équipes d’installateurs peuvent aussi décorer votre porte d’entrée, vos fenêtres, votre balcon ou votre terrasse.

Ces compagnies se chargent également de la désinstallation et offrent souvent l’entreposage de vos décorations.

À votre demande, des entreprises peuvent faire aussi la conception de vos décorations. À noter que certaines font l’installation seulement avec leurs propres lumières et décorations que vous pouvez louer durant la période des fêtes.

Veillez à ce que le contrat soit clair. Bon à savoir: attention à la conclusion de contrats «sous la table», car en plus d’être illégale, cette pratique comporte des risques… dont celui d’être tenu responsable si quelqu’un se blessait sur votre propriété.

Les Coops de l’information sont fières de faire équipe avec Protégez-Vous afin de vous offrir chaque vendredi des contenus qui sauront vous conseiller sur divers facettes de nos réalités quotidiennes. Découvrez plus de contenus sur le site de Protégez-Vous.