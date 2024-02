Bientôt l’heure de vérité pour le milieu culturel et le gouvernement Trudeau

Il s’agit essentiellement des programmateurs de spectacles et des organisateurs de festivals, dont le Festival d’été de Québec, le Carrefour international de théâtre, ComediHa! et le Festival international du Domaine Forget de Charlevoix, pour en nommer quelques-uns dans la grande région de la Capitale-Nationale.

Ailleurs, des diffuseurs pluridisciplinaires comme les salles Maurice-O’Bready (Sherbrooke), J-A Thompson (Trois-Rivières) et Diffusion Saguenay pourraient écoper.

La baisse considérable et redoutée de l’enveloppe aura pour effet de ramener le budget du FCPA au niveau établi en 2008, et ce, en dépit du fait que l’inflation a représenté plus de 38% sur 16 ans et bien que le programme soutienne désormais un plus grand nombre de clients qu’à l’époque où le premier ministre était conservateur.

Heureusement, le gouvernement libéral a, dès 2019, reconnu que ces bases budgétaires ne suffisaient plus et a ajouté une somme de 8 M$, en faisant à peu près le même investissement (7 M$) à un autre programme important de Patrimoine canadien, le Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (DCAP). Mais il ne l’a fait que pour deux ans, en reconduisant à la pièce, d’une année à l’autre, condamnant ainsi le milieu culturel à être en perpétuelle représentation. Cette fois, cependant, alors que la prolongation a été annoncée au DCAP, elle ne l’a pas encore été au FCPA.

Vaste coalition

Cela a conduit plus d’une trentaine de groupes d’un océan à l’autre — dont RIDEAU et le RÉMI — à se mobiliser et à travailler ensemble au sein d’une vaste coalition. Ils ont interpellé une centaine de députés à la Chambre des communes et ont recueilli des appuis formels, par lettre, du tiers d’entre eux, ce qui représente 10% de la députation. Ils ont rencontré des ministres, à commencer par celle du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, qui a hérité du problème créé, faut-il le rappeler, parce qu’on n’a toujours pas ajusté de façon permanente les bases budgétaires.

La ministre du Patrimoine canadien Pascale St-Onge. (Sean Kilpatrick/Archives La Presse Canadienne)

Il faut reconnaitre qu’en dépit de cette erreur qui aurait pu passer pour en être une de nature administrative si elle avait été corrigée depuis, le gouvernement de Justin Trudeau a, depuis 2015, fait des choses importantes pour la culture, à commencer par un début d’encadrement des GAFAM et la réalisation de ses promesses phares qu’étaient les réinvestissements à CBC/Radio-Canada et au Conseil des arts du Canada.

Dans le cadre de ce rattrapage historique cependant, il a omis de renchausser pour vrai Patrimoine canadien et cela motive le milieu culturel à demander qu’enfin, après tout ce temps, on procède également à une hausse substantielle, mais raisonnable, en ajoutant 21 M $ du côté du FCPA et de 9 M$ du côté du DCAP, pour porter le budget total de ces programmes soutenant plus de 1500 organismes à 95 M$.

Les signataires de cette lettre sont bien placés pour témoigner des difficultés vécues sur le terrain partout au pays.

La pandémie, mais plus encore l’inflation et l’augmentation des coûts de production ont un impact dévastateur. Le gel des subventions provenant du Fonds du Canada pour la présentation des arts ou, pire, l’amputation du quart des sommes ne permettra pas de maintenir à flot certaines organisations. Chez plusieurs, la situation qui prévaut met de plus en plus en péril leur capacité de faire vivre la culture, ses artistes et artisans, de boucler leurs budgets, tout en ayant des retombées positives dans leurs communautés, tant sur les plans culturel et social, qu’économique.

Il faut rappeler qu’en mai dernier on apprenait que les libéraux allaient miser sur «la culture pour marquer des points au Québec au prochain scrutin». À nouveau donc, avant que la ministre des Finances Chrystia Freeland ne mette la dernière touche à son budget, nous interpellons le gouvernement canadien et en appelons au soutien du public, à l’aube de décisions cruciales pour l’avenir de la culture. À l’aube d’un véritable moment de vérité.

Martin Roy, Président-directeur général, Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI)

Julie-Anne Richard, Directrice générale, RIDEAU