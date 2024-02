Le ministre Dubé délègue ses responsabilités

Le top gun recherché est baptisé PCD, président et chef de la direction du nouvel organisme.

On nous avait dit lors de l’étude du projet de loi 15 en commission parlementaire que le MSSS verrait aux orientations en santé et Santé Québec aux opérations.

Or, il y a manifestement un mélange des deux dans la description des tâches de la personne recherchée et dès le premier paragraphe on y lit «elle propose au CA les orientations stratégiques […] de Santé Québec» alors qu’elles devraient venir du MSSS.

On y parle plus loin «d’offrir un RSSS (réseau de santé et des services sociaux) plus efficace aux usagers et employés lié à des actions qui permettent un changement de culture important […] en adoptant notamment un mode de gestion humain».

On peut se demander pourquoi cela n’a pas été fait ou amorcé au cours des cinq dernières années par le ministre lui-même.

Plusieurs autres points illustrant qu’il se décharge de ses responsabilités auraient pu être ressortis.

Évoquons à tout le moins le dernier critère de sélection: «son agilité et son courage décisionnel». N’est-ce pas ce à quoi on s’attend d’un ministre élu?

On a maintes fois évoqué lors de la commission parlementaire sur le projet de loi 15, que la création de Santé Québec n’était pas nécessaire pour agir.

M. Dubé se cherche-t-il un remplaçant ou pire, un bouc émissaire, comme plusieurs l’ont souligné?

Richard Gagné, médecin retraité