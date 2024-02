Financement populaire des partis politiques : et si on retournait à l’essentiel?

La loi 2 — dont Lévesque aurait voulue qu’elle soit la loi 1 — n’était pas destinée à combattre la corruption causée par les caisses occultes; c’était là une conséquence souhaitée de la loi, mais non pas son objectif. L’objectif de la loi était beaucoup plus fondamental : assurer l’appropriation des partis politiques par les citoyens. Assujettir les partis à ceux qui doivent en être les maîtres, le peuple. Il y a un nom pour ça : la démocratie. Il y a un moyen pour cela : rendre la vie et la mort des partis dépendant de leur financement par les citoyens . Comme aimait à dire le «père» de la loi, Robert Burns: «Un parti qui n’est pas capable de vivre par le financement des citoyens ne mérité pas de vivre.»

Or, la loi absolument primordiale dans l’héritage démocratique de René Lévesque a été descendue en flammes par qui vous pensez... un gouvernement du Parti québécois! Le gouvernement de Pauline Marois a, a-t-elle dit, amélioré la loi. Le père de la loi en a fait une toute autre interprétation. «Aujourd’hui, l’orientation de départ est faussée et même renversée. On substitue le financement de l’État au financement populaire. On substitue la guerre à la corruption à la démocratisation des institutions. On substitue les partis politiques à la volonté populaire». (Robert Burns, Le Devoir, le 12 novembre 2012). En un mot, on substitue la continuation de l’usurpation du pouvoir populaire par les partis politiques à la démocratie.

Et nous voilà à se donner des airs sérieux en se demandant si la limite de 100 $ constitue du financement populaire! On dit même que ce 100 $ constitue le financement populaire! La réalité est qu’un gouvernement du PQ a supprimé le financement populaire et a condamné le citoyen à une contribution marginale presque ridicule. François Legault veut porter la contribution du citoyen à 200 $, ce qui constitue un pas dans la bonne direction, mais bien loin du but. Paul St-Pierre Plamondon, successeur de René Lévesque, semble avoir totalement oublié l‘héritage de celui-ci. Québec solidaire poursuit sa tradition de petite politique mesquine en oubliant commodément que c’est justement la réforme de Mme Marois et l’instauration du financement des partis par l’État, et certainement pas le financement populaire, qui lui a permis de passer d’une vague aspiration sociale à un «vrai» parti avec autobus et remboursement de dépenses!

Au moment où partout sur la planète la démocratie représentative rencontre d’importants obstacles , il serait fondamental qu’ici on comprenne que la partitocratie cède enfin la primauté à la démocratie.

Ce n’est certainement pas le spectacle pitoyable de tous les partis qui pointe dans cette direction-là!

André Larocque, sous ministre à la réforme électorale dans le gouvernement de René Lévesque et responsable de la Loi régissant financement des partis politiques