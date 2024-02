Le fardeau financier du cancer: une épreuve de plus

Comme si ce n’était pas assez, le cancer a des répercussions financières. Même si le Canada offre des soins de santé universels, nombreuses sont les personnes qui paient de leur poche des produits et des services qui peuvent sauver ou améliorer leur vie. Ces dépenses peuvent comprendre des tests, des médicaments, des prothèses, des produits d’assistance, des services de proches aidants et des frais de déplacement.

Ces coûts font mal, en particulier dans le contexte économique actuel. Personne n’est préparé au cancer, et la majorité des gens ne prévoit certainement pas cette maladie à leur budget. Lorsqu’un diagnostic tombe, les répercussions financières sont donc énormes.

Des études démontrent qu’une personne atteinte de cancer au Canada doit débourser de 260$ à 550$ par mois de sa poche. Selon un récent sondage d’Angus Reid, 90% des répondants disent qu’un diagnostic soudain de cancer aurait un impact sur les finances de leur ménage, et 30% disent qu’ils devront s’endetter pour pouvoir payer les coûts liés à un tel diagnostic.

Alors que se tient dimanche la Journée mondiale contre le cancer, l’Union internationale contre le cancer a pour mission de rendre les soins contre le cancer plus justes. On dit que notre vie ou notre mort dépend de qui nous sommes et de l’endroit où nous vivons. Le Canada n’est pas épargné.

Le cancer touche de façon disproportionnée les communautés mal desservies, et les personnes marginalisées sentent plus lourdement le fardeau financier de la maladie.

Comment pouvons-nous changer les choses? Nous devons tous nous mobiliser. Les gouvernements doivent mettre en place des politiques qui réduisent le fardeau financier du cancer. Les organismes de bienfaisance doivent intervenir pour apporter un soutien qui ne serait autrement pas offert. Les employeurs doivent veiller à la santé et au bien-être de leurs employés. Les personnes qui ont une plus grande sécurité financière doivent donner un coup de main. Nous devons tous nous occuper des personnes dans le besoin dans notre communauté, car un jour, ça pourrait bien être notre tour.

On ne peut pas relever seul les grands défis de la vie. Ça prend une société.

Si vous souhaitez apporter votre contribution, sachez qu’il existe mille et une façons de vous impliquer. Vous pouvez faire un don à un organisme de bienfaisance qui œuvre à faciliter la vie des personnes aux prises avec des difficultés financières en raison de leur diagnostic. Vous pouvez faire du bénévolat et aider des personnes à obtenir des services essentiels sans frais, par exemple en les conduisant à leurs traitements. Vous pouvez donner un coup de main à une personne de votre entourage qui a reçu un diagnostic. Si vous voulez que le système change, prenez la parole. Signez la lettre au gouvernement sur le site cancer.ca et montrez qu’il existe toute une communauté qui a le cancer à cœur et qui s’attend à mieux.

Le coût du cancer est déjà assez élevé. Faisons en sorte que l’aspect financier soit une source d’inquiétude en moins.

Andrea Seale, cheffe de la direction de la Société canadienne du cancer