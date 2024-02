L’authenticité attire l’électorat

Chacune des formations politiques en regroupe. Dans son acharnement à défendre les laissés-pour-compte en éducation, Marwah Rizqy en fait sûrement partie. Manon Massé, Christian Dubé et Pascal Bérubé pourraient avantageusement s’y ajouter ; la première pour l’assiduité qu’elle démontre dans la défense des personnes marginalisées, le second pour sa ténacité à vouloir réformer le système de santé et le dernier pour sa fidélité à la cause indépendantiste. Cette liste n’est pas exhaustive, mais ces personnalités politiques sont tenues en haute estime par une population qui apprécie leur authenticité.

De manière analogue, il nous faudra de plus en plus tenir compte de la présence d’un Paul St-Pierre Plamondon (PSPP) qui risque de devenir un modèle à suivre dans cette voie.

En effet, n’est-il pas en train d’insuffler de nouveaux paradigmes dans la joute politique ? Par ses propos constructifs appuyés sur des faits observables, il apporte une crédibilité à l’Assemblée nationale, crédibilité qui s’est perdue au cours des dernières décennies.

À ce propos, il est intéressant de comparer le comportement des élus d’hier et d’aujourd’hui lors de la période de questions. En me basant sur un reportage portant sur d’anciens ministres des Finances du Québec, on y entend un Jacques Parizeau répondre sérieusement à une question de l’opposition sans faire de la petite politique, loin du show médiatique qu’est devenu cet exercice de nos jours.

C’est au retour de ce décorum démocratique que nous convie PSPP, en mettant de l’avant sa proposition sur l’avenir du Québec, et ce, dans une approche authentique qui plaît de plus en plus à l’électorat.

Marcel Perron, Neuville