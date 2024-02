Quand des perfusions sèment la confusion

Le Collège des médecins (CMQ), l’Ordre des pharmaciens (OPQ), l’Ordre des diététistes-nutritionnistes (ODNQ) et l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) sont fort préoccupés par cette pratique nouveau genre qui ne s’appuie sur aucune preuve scientifique tangible.

Des risques pour la santé

On constate que l’offre de vitaminothérapie IV est de plus en plus répandue, au point où elle pourrait sembler banale et sans danger aux yeux de bien des personnes. Or, il n’en est rien! Elle comporte notamment des risques de septicémie (infection du sang). Se faire injecter des vitamines à titre préventif, sans que son état de santé ne le justifie, est au mieux inutile et coûteux, au pire dangereux.

La position de nos quatre ordres professionnels, chargés de la protection du public, est sans équivoque : en l’absence d’un besoin réel, diagnostiqué avec sérieux et minutie, il n’y a aucune raison valable de recevoir des injections de vitamines ou de minéraux.

Si une célébrité ou une personne d’influence fait la promotion de son expérience de vitaminothérapie IV dans les médias ou sur les réseaux sociaux, nous invitons le public à faire preuve de recul et à garder un esprit critique. Il s’agit là de stratégies marketing endossées par des gens qui ne sont en rien des professionnels de la santé et qui ne sont pas au fait de tous les risques d’infection associés à ces perfusions.

Un rappel aux professionnels de la santé

Tout professionnel de la santé qui effectue des perfusions vitaminiques sans l’établissement préalable d’un diagnostic commet potentiellement une infraction déontologique et pourrait s’exposer à des sanctions. L’usage d’une ordonnance collective pour autoriser ces injections n’est par ailleurs pas autorisé.

Nous n’encourageons pas l’injection de vitamines, minéraux et autres substances sans qu’un réel problème de santé n’ait été diagnostiqué. Il importe que les professionnels de la santé impliqués dans de telles offres de service revoient leur implication à la lumière de leurs obligations déontologiques. Il importe aussi que le public soit informé des risques.

Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins du Québec

Jean-François Desgagné, président de l’Ordre des pharmaciens du Québec

Joëlle Emond, présidente de l’Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec

Luc Mathieu, président de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec