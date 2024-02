«Nous, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques avons été étonnés et choqués»

«Dans une catégorie aussi éclectique que la catégorie 6, nous, les inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, appréhendons une représentation inadéquate de notre réalité de cliniciens, une perte de visibilité et des effets négatifs sur la valorisation de notre profession», écrivent les signataires. (123RF, iakovenko/123RF, iakovenko)

Nous, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques du réseau de la santé, avons été étonnés et même choqués par l’amendement que vous avez apporté à votre projet de loi 15 sur les modifications des catégories d’emploi maintenant adopté.

Pour commencer, nous ne sommes pas contre une redéfinition des catégories d’emploi et nous laissons les titres d’emploi faire leur propre évaluation et revendications sur ce changement.

Cependant, le changement de catégorie qui nous est imposé, passer de la catégorie 1 à la nouvelle catégorie 6 est incompréhensible pour nous.

À notre avis et en tout respect pour les autres titres d’emploi touchés par la création de la catégorie 6, celle-ci représente des titres d’emploi hétéroclites ayant des réalités, des tâches et des responsabilités très différentes de la nôtre.

A contrario, la catégorie 1, que nous partageons actuellement avec les infirmières et infirmières auxiliaires, est composée de titres d’emploi qui vivent les mêmes réalités, des tâches partagées, connexes et complémentaires ainsi que des responsabilités similaires.

Nous travaillons avec nos confrères et consoeurs en soins infirmiers à donner des soins directs aux patients tous les jours, 24 heures sur 24.

De plus, nous donnons des soins directs aux patients qui sont à notre charge, charge de soins partagés avec les soins infirmiers, nous sommes présents dans les urgences, les soins intensifs, les soins à domiciles, au bloc opératoire, en diagnostique, ainsi que dans les unités de médecine et de chirurgie.

Nous ne comprenons pas ce changement dans le projet colossal qu’est la loi créant l’agence Santé Québec qui a pour but, selon vous, d’améliorer le réseau de la santé. Nous ne voyons pas en quoi ce changement améliorera le réseau de la santé.

Au contraire, selon nous, ce changement risque de mettre à mal nos professions, notamment celle d’inhalothérapeute qui vit pour la première fois une diminution du nombre d’inscriptions au tableau de l’ordre professionnel. Dans une catégorie aussi éclectique que la catégorie 6, nous, les inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, appréhendons une représentation inadéquate de notre réalité de cliniciens, une perte de visibilité et des effets négatifs sur la valorisation de notre profession.

Ce changement de catégorie nous fait croire que vous avez une méconnaissance de nos professions ou que votre guerre avec les syndicats vous pousse à vous servir de nous comme des pions.

Si c’est le cas, sachez que nous ne sommes pas des pions, mais bien des professionnelles en soins et que nous ne pouvons accepter de nous faire traiter avec autant de mépris.

Nous savons que des interventions des partis de l’opposition, d’associations de médecins spécialistes (notamment des anesthésiologistes, pneumologues, chirurgiens thoraciques et cardiaques) et de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec ont été faites pour vous faire part de leurs inquiétudes relativement à ce changement. Maintenant, c’est nous, les inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques du réseau de la santé, qui vous demandons de faire marche arrière et de nous maintenir dans la catégorie 1.

Maxime Laforce-Steben et plus de 370 inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques du réseau de la santé du Québec