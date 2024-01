L’automobile dans un monde décarbonisé

L’automobile, peu importe son principe de propulsion et sa source d’énergie, restera longtemps encore la cible des militants pour la cause environnementale. (Gubin Yury/123RF)

Il est trop tôt pour se poser la question? Elle est hypothétique? Au contraire, il se trouve bon nombre de défenseurs de l’environnement qui besognent sur le sujet depuis un bon moment déjà.

L’angle d’attaque est d’ailleurs établi et solide: c’est le coût environnemental de fabrication d’un véhicule électrique, substantiellement plus élevé que celui de son équivalent équipé d’un moteur à combustion, en raison de la composition en métaux rares de sa batterie.

Eh oui, la «cause» va même jusqu’à reconnaître des qualités au moteur à combustion! Apparemment, il faudrait rouler au moins 50 000 kilomètres avec une voiture électrique avant que le déficit environnemental associé à ses processus et matériaux de fabrication devienne à son avantage par rapport à l’autre.

Et dans l’exercice complexe qui mène à de telles conclusions, on ne manquera pas de faire intervenir la possibilité que le véhicule consomme de l’électricité «sale» durant sa vie, produite par des centrales au charbon, au mazout ou au gaz naturel. Bon, au Québec, encore pour l’instant, on ne risque pas que ça se produise, mais ça ne changera pas un iota aux chiffres qu’on collera à la peau métallique des véhicules électriques.

On veille au grain pas à peu près. La lutte aux changements climatiques se transforme peu à peu en lutte au changement tout court, où les solutions intermédiaires imparfaites se retrouvent dans le même collimateur que les problèmes que nous cherchons à régler, malgré l’évidente réalité qu’il s’agit d’un passage obligé si on veut atteindre un jour nos objectifs.

L’automobile, peu importe son principe de propulsion et sa source d’énergie, restera longtemps encore la cible des militants pour la cause environnementale. Pourquoi? Parce que c’est leur ennemie de choix, la grande responsable de tous les maux.

Pendant ce temps, ça leur empêche de se demander si ce ne serait pas par hasard la plus facile à combattre, celle qu’on pense terrasser en la remplaçant par du transport collectif dans les grandes villes.

André Verville, Lévis