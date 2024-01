Moins de paperasserie pour un Canada plus favorable aux entreprises

La réduction de la paperasserie et la modernisation réglementaire viendra en aide aux petites entreprises, aux agriculteurs, aux nouveaux arrivants et, en fin de compte, à tous les Canadiens. (123RF)

Diminuer la paperasserie administrative signifie rendre l’administration gouvernementale plus efficace pour réduire les coûts, maintenir la compétitivité mondiale du Canada et stimuler l’innovation.

Par exemple, examinons le cas des résidents permanents. Lorsqu’ils font une demande pour un statut temporaire, ils mettent du temps à répondre à plus d’une centaine de questions.

Ensuite, au moment de faire une demande pour un statut de résident permanent dans une province spécifique, ils doivent répondre à la plupart d’entre elles à nouveau, car le gouvernement fédéral n’est pas autorisé à partager ces données avec les provinces. C’est redondant et inefficace.

Reconnaissant la nécessité de réduire de telles inefficacités, le gouvernement a introduit un premier projet de loi annuel sur la modernisation de la réglementation (PLAMR) en 2019. La plus récente version du PLAMR, le projet de loi S-6 intitulé Loi concernant la modernisation de la réglementation, a été adoptée par le Sénat en juin 2022, mais reste bloquée en deuxième lecture à la Chambre des communes.

Dans l’ensemble, le projet de loi S-6 vise à modifier 28 lois différentes pour réduire les obstacles à l’innovation et à la croissance économiques, dont les charges financières et temporelles.

L’adoption du projet de loi S-6 à la Chambre des communes ouvrira la voie à la présentation du prochain projet de loi annuel sur la modernisation de la réglementation. En fait, le Secrétariat du Conseil du Trésor a consulté les parties prenantes sur des mesures possibles à inclure dans le prochain PLAMR et cherche des moyens d’améliorer la portée et la profondeur des améliorations réglementaires dans les futures versions de cette législation.

La réduction de la paperasserie et la modernisation réglementaire viendra en aide aux petites entreprises, aux agriculteurs, aux nouveaux arrivants et, en fin de compte, à tous les Canadiens. La réduction des coûts de la réglementation sera également un gain pour les consommateurs, qui profitent d’un lancement plus rapide des produits innovants sur le marché, d’une protection opportune contre les effets néfastes des nouvelles technologies et d’une baisse potentielle des prix.

Au niveau macroéconomique, la réduction de ces pertes contribuera à l’amélioration du bien-être des producteurs et des consommateurs, tout en stimulant l’économie globale et stimulera l’économie dans son ensemble, sans pratiquement rien coûter aux contribuables.

Alors que le projet de loi S-6 introduit des changements attendus depuis longtemps à des réglementations spécifiques, le gouvernement s’efforcera de prendre des mesures plus audacieuses pour moderniser la réglementation au-delà du PLAMR. Parmi les idées envisagées, il y a notamment celle d’une modernisation à l’échelle du gouvernement, où des normes, des certifications et des codes de pratique peuvent être utilisés pour accroître l’agilité réglementaire dans tous les ministères.

Cela impliquerait une adoption plus étendue de normes nationales et l’introduction de «bacs à sable» réglementaires. Ainsi, tous les intervenants (et pas seulement les fonctionnaires) seraient mobilisés pour contribuer au travail continu d’élaboration et de mise à jour de règles qui garantissent la sûreté et l’abordabilité des produits que nous achetons.

Des consultations autour de ces outils politiques sont menées par des membres du Sénat et font l’objet d’un examen au sein du Conseil du Trésor. Nous savons que la modernisation réglementaire est de plus en plus importante pour le maintien de l’avantage compétitif du Canada, particulièrement en cette période économique difficile.

Les mesures nécessaires qui se trouvent dans le projet de loi S-6, ainsi que des initiatives plus larges visant à moderniser notre système réglementaire, sont des questions non partisanes qui ont le potentiel d’apporter des avantages considérables à tous les Canadiens. Unissons nos efforts pour faire adopter le projet de loi S-6.

Anita Anand est la présidente du Conseil du trésor du Canada

Yuen Pau Woo est un sénateur indépendant de la Colombie-Britannique. Il est coprésident du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et est parrain du projet de loi S6 (Loi concernant la modernisation de la réglementation) au Sénat du Canada.

Colin Deacon est un sénateur indépendant de la Nouvelle-Écosse. Ancien entrepreneur dans le domaine de la technologie, M. Deacon est un porte-parole pour l’innovation et le développement de l’économie numérique à la Chambre haute du Canada.