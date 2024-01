A-t-on besoin de son médecin de famille?

À ce jour environ un million de Québecois n’en ont pas. Un effet pervers de ce concept de médecin attitré à une clientèle précise est la création de cliniques médicales fermées, accès réservé à leur clientèle. Même là, pour être vu au sans rendez-vous il faut prendre un rendez-vous.

Très souvent, le nombre de rendez-vous disponible est rapidement comblé. Ces patients de cliniques fermées et ceux qui n’ont pas de médecin de famille se tournent vers les urgences pour des conditions aiguës (exemple attendre des heures avec un enfant de 3 ans pour une otite), ils deviennent des P4 ou P5.

Afin de rendre les soins plus accessibles et désengorger les urgences, il va falloir des changements majeurs. Ce n’est pas en ajoutant des structures et plus d’argent qu’on va y arriver.

Voici quelques pistes de solution:

Abolir l’assignation à un médecin de famille. Ouvrir toutes les cliniques médicales au grand public. Transférer de nombreuses fonctions actuellement effectuées par des médecins à d’autres professionnelles de la santé ( infirmières, pharmacien(ne)s), etc). Des exemples de ces fonctions sont le suivi santé et prévention, le suivi de maladies chroniques stables comme le diabète, l’hypertension, l’asthme, les MPOC, l’hypothyroïdie, etc. Aussi, la prise en charge et traitement de situations aigües non complexes comme une otite, un mal de gorge ou encore une infectiion urinaire. Les médecins ainsi libérés de ces nombreuses tâches pourraient augmenter leurs plages horaires pour voir plus de malades sur rendez-vous ou en urgence. Changer la désignation «médecin de famille» pour «médecin de première ligne»

Yvon Cormier, médecin à la retraite, ex-vice-doyen, Faculté de médecine, Université Laval