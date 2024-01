Quels critères d’évaluation pour le futur PDG de Santé Québec?

Gérer une entité aussi sensible qu’un système de santé publique est bien différent que de gérer une entreprise qui doit servir ses actionnaires. (123rf)

D’autres considérations sont essentielles.

L’admission des étudiants en médecine s’accompagne habituellement d’évaluations de situations (APS :appréciation par simulation). Les candidats sont soumis à des problématiques, maladies ou autres, laissant apparaître leur niveau de conscientisation menant à la compréhension intime des problèmes, à leur niveau d’empathie ou même de compassion nécessaire aux prises de décision.

Les exemples sont multiples dans l’actualité concernant les difficultés rencontrées par les malades dans le système actuel et il serait opportun que les réactions à vif des candidats au poste de PDG de cette agence soient évaluées le plus objectivement possible par des moyens éprouvés.

Ce critère de conscientisation de ce qu’est la maladie et les malades fera-il partie des exigences du poste?

Richard Gagné, médecin retraité, Sainte-Pétronille