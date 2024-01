Crise médiatique et crise de civilisation: quand deux crises se croisent

C’était l’un de nos constats après la tournée du Conseil de presse du Québec en 2008. Une année avant, le premier iPhone faisait son apparition et progressivement l’ère des médias de masse individualisés s’est mise en place. Ils deviendront des acteurs aussi anonymes que puissants dans les processus de distribution de l’information ou de la désinformation.

De vastes changements se produisent, mais dans une même continuité. Le marché publicitaire trouve un nouvel eldorado et le grand capital voit s’ouvrir devant lui une nouvelle ressource, l’utilisateur lui-même; c’est l’économie de l’attention. Des sommes colossales deviennent disponibles, mais cette mine d’or est réservée à quelques conglomérats qui vont envahir le monde. C’est dans la logique du capitalisme, c’est dans l’ordre des choses.

Mais les nouveaux médias avec leurs algorithmes de fidélisation vont accaparer le marché publicitaire, ne laissant que peu de choses aux médias classiques. Les assises du financement de l’information des médias depuis leur fondation viennent de s’écrouler. Pourtant le moteur publicitaire, lui, ne cesse d’augmenter (850 milliards $ en 2023). Les fondamentaux du système sont en pleine expansion, tout va pour le mieux.

Les grandes logiques sont toujours en place. Sauf que ces géants de la distribution d’information empruntent la nouvelle des médias classiques, mais pas seulement, ils créent des «événements» d’information à une échelle fantastique. Mais plus encore, comme Fox «News» l’a bien expliqué, le rapport au réel importe peu, il s’agit ici de dire ce qu’un auditoire veut entendre. C’est du business, «il ne faut pas prendre ça personnel». Les logiques sont claires, on ne finance plus l’information, on ne fait plus de l’information, on fait des affaires. La logique commerciale supplante la logique de l’information, celle qui se validait par les faits.

Mais, il ne faut pas se contenter que de cette partie de l’équation, la recherche de la totalité des phénomènes sociaux est nécessaire, disait Hegel. Ces gigantesques oligopoles, plus puissants que les États, induisent une pratique d’écoute aussi nouvelle que normale en fonction du média utilisé. La formidable et jamais vue opération d’échanges individuels, chose unique dans l’histoire de l’Humanité, va orienter toute l’attention sur l’individu, jetant en second plan la notion de collectif. On verra apparaître la création de faux amis avec pourtant de vrais ennemis sur les médias sociaux. Ce ne sera pas que l’abandon des grands récits, mais l’abandon du récit tout court. Les enjeux deviendront hyper individuels dans tous les horizons du possible, de l’intime jusqu’à la redéfinition du sexe biologique.

Au cumul de l’intro-expérience, assisterons-nous à une forme de cloisonnement de la conscience? Pour une nouvelle génération, en tout cas, la lecture du réel ne se réalise que par un écran dans lequel tout est à la portée du doigt. L’idée de payer pour s’informer est inconcevable. Pour les mégaentreprises qui s’étalent sur toute la planète, cela n’augure que des jours heureux; une nouvelle marchandise, la multiplication du pouvoir d’influence et la désolidarisation sociale avec un marché sans contrainte, bref de quoi rêver.

Tout va si bien, mais voilà qu’une fausse note se fait entendre. C’est l’état de la planète. Dans cette menace existentielle, les médias sont plongés dans une double contrainte. Dans la crise qui les frappe, les médias ne peuvent plus se passer de la publicité pour survivre, mais, ce faisant, ils encouragent ce large mouvement de surconsommation, mouvement qu’il faudrait à tout prix inverser.

La publicité est, en effet, un des grands promoteurs des besoins stimulés. Cette poursuite effrénée de la consommation épuise la terre et crée une pollution toujours plus menaçante. La publicité, avec ses sommes colossales, devient la voix la plus forte qui amoindrit considérablement tous les efforts de modération que l’on trouve dans les colonnes des médias eux-mêmes.

Pourtant, les signes de la société du risque deviennent de plus en plus évidents, nous passons d’une lecture rousseauiste de la nature, à un environnement anxiogène dont les tentacules commencent à ressurgir là où l’on ne s’y attend pas. La possibilité de s’assurer, comme on le voit déjà chez nos voisins du Sud, deviendra un privilège à la portée de quelques-uns, l’insécurité alimentaire et matérielle se manifestera par les bris des chaînes d’approvisionnement, etc. Beck a vivement dénoncé la collaboration aveugle de tout un savoir technique à l’avènement de ce monde incertain. Giddens, quant à lui, nous enjoignait à considérer que le cursus médiatique était largement plus développé et séduisant que le cursus scolaire et qu’en conséquence les médias devaient participer à cet effort indispensable d’information afin de mettre en place une société réflexive, la seule capable d’affronter de manière collaborative la société du risque.

Diminuer la dépendance des médias à la publicité devient doublement pertinent; on se donne le moyen de ne pas obéir qu’aux lois du marché en procurant de l’information au plus grand nombre et l’on diminue les appels à la surconsommation. C’est nécessaire, car une société réflexive repose sur une prémisse, celle du droit à l’information. Et ce droit, il nous faudra un jour le prendre au sérieux.

Le droit à l’information veut dire un soutien aux médias, mais seulement à ceux qui offrent une garantie déontologique avec un réel Conseil de presse, pas l’organisme dénaturé que nous connaissons aujourd’hui.

Le droit à l’information, c’est aussi un libre accès à l’information gouvernementale, sans artifice qui empêche le citoyen-payeur d’obtenir l’information qui lui appartient.

Le droit à l’information veut aussi dire de véritables cours sur l’éducation critique aux médias, avec des professeurs formés en ce sens, avec des cursus précis. Sans prétendre qu’on enseigne l’éducation aux médias partout alors que l’on ne le fait nulle part. Apprendre une lecture critique des médias, c’est aussi réapprendre à socialiser.

Chacun doit revoir ses postulats avant que le désordre organisationnel inhérent à la société du risque ne devienne hors contrôle.

On le réalise, l’information est indispensable pour affronter la crise civilisationnelle qui se pointe.

Raymond Corriveau

Professeur retraité de l’UQTR

Ex-président du Conseil de presse du Québec