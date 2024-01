Produits minceur et pseudo-spécialistes: méfiez-vous des apparences trompeuses!

Si ça fonctionnait, on le saurait! Coupe-faim, capteurs ou brûleurs de graisses, détoxifiants, diurétiques ou laxatifs : ces méthodes supposément miracles sont pourtant, à long terme, la plupart du temps inefficaces.

Les produits minceur comportent des risques pour la santé physique et mentale. Reprendre plus de poids que celui perdu et ressentir une diminution de l’estime de soi face à l’échec en sont des exemples. De plus, ces produits peuvent causer des effets secondaires indésirables comme la fatigue, les maux de tête, l’anémie, la toxicité des reins et du foie ou interagir de la mauvaise façon avec vos médicaments.

Que faire?

Lorsque vous êtes victime d’un pseudo-spécialiste, parlez-en! La loi interdit les représentations fausses ou trompeuses. Les ordres professionnels, les fédérations, l’Office de la protection du consommateur, le Bureau de la concurrence pourraient vous aider. Votre dénonciation pourrait aussi protéger d’autres personnes!

Cherchez les conseils de personnes qualifiées. Votre santé est complexe et mérite le mieux. Au Québec, les professionnelles et les professionnels de la santé sont encadrés par la loi ou un code de déontologie qui vous protègent. Leurs recommandations obligatoirement basées sur la science tiennent compte de votre santé globale et sont précieuses!

Misez sur la santé : c’est toujours gagnant! Même en l’absence de perte de poids, l’adoption de saines habitudes de vie offre toujours des avantages importants. Découvrez-en les bienfaits dans le cadre d’interventions sécuritaires auprès de personnes qualifiées!

(1) Sondage Léger réalisé au compte de l’Association pour la santé publique du Québec auprès de 1066 adultes québécois en octobre 2023.

Signataires*

Marie-Claude Champoux, présidente de l’Office de la protection du consommateur

Christian Corbeil, directeur général d’Option consommateurs

Jean-François Desgagné, pharmacien et président de l’Ordre des pharmaciens du Québec

Joëlle Emond, diététiste-nutritionniste et présidente de l’Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec

Valérie Lucia, kinésiologue et directrice générale de la Fédération des kinésiologues du Québec

Marie-Jeanne Rossier-Bisaillon, diététiste-nutritionniste et chargée de dossiers à l’Association pour la santé publique du Québec