Les secteurs d’investissement les plus prometteurs pour 2024

Voici donc une boussole pour vous orienter vers les opportunités d’investissement les plus prometteuses et les plus rentables.

Tic-tac-tech

Tel le tic-tac rappelant le mouvement régulier des aiguilles d’une montre, le secteur technologique se caractérise par la régularité de sa croissance. Il est à prévoir que ce secteur poursuivra sa trajectoire en 2024, alimentée par une innovation continue et une dépendance croissante à l’égard des technologies émergentes dans diverses industries. Les perspectives sont brillantes, soulignant la contribution cruciale de l’industrie au développement des économies mondiales et à la création d’occasions d’investissement substantielles.

Au cœur des avancées technologiques se trouve l’intelligence artificielle. Elle se présente comme un terrain d’investissement prometteur. Selon un rapport de l’International Data Corporation (IDC) publié en octobre dernier, les dépenses mondiales en solutions d’IA atteindront plus de 500 milliards de dollars en 2027. C’est un chiffre qui témoigne de l’énorme potentiel que représente l’IA.

Mais, tout est une question de timing, évidemment. Il faut savoir quand investir. Rassurez-vous, il est encore temps. Il s’agit de faire les bons choix.

Le grand retour des obligations

Il est temps de porter un regard neuf sur un classique des placements financiers : les obligations. Elles ont parfois été perçues comme le parent pauvre du portefeuille d’investissement, mais en 2024, elles pourraient bien reprendre du galon. Certes, certains facteurs comme les taux d’intérêt peuvent influencer leur potentiel de rendement. Toutefois, dans un monde financier incertain, leur stabilité et la régularité des revenus qu’elles génèrent pourraient être exactement ce dont vous avez besoin pour plus de prévisibilité.

Et n’oublions pas, même si les obligations présentent certains risques, elles demeurent globalement moins volatiles que les actions.

Armez-vous des meilleurs outils

À l’heure où les tensions géopolitiques et les enjeux de sécurité nationale se font de plus en plus pressants, le secteur de la défense, de l’armement et des technologies militaires affiche une dynamique de croissance notable. Les entreprises qui produisent des biens et services en lien avec la défense, l’armement et les capacités militaires pourraient offrir des options d’investissement intéressantes.

C’est un secteur résilient qui tend à être moins sensible aux fluctuations économiques. L’innovation constante dans ce domaine, comme l’intégration de l’intelligence artificielle et des technologies de pointe, offre un potentiel de croissance non négligeable.

Cap sur les élections

L’année 2024 est une année d’élections dans plus de 70 pays, notamment aux États-Unis. Les élections génèrent de l’incertitude, et les marchés financiers n’aiment généralement pas l’incertitude. Au fur et à mesure que les élections approchent, cette incertitude peut entraîner une volatilité accrue sur les marchés et affecter les rendements. Heureusement, les investisseurs peuvent se protéger en suivant de près l’évolution des politiques des candidats et en diversifiant leurs investissements sur différents secteurs et zones géographiques.

Rappelez-vous que tout investissement comporte son lot de considérations et de risques. Prenez le temps d’évaluer vos objectifs.

Et bien sûr, n’hésitez pas à consulter un conseiller financier, votre meilleure boussole pour naviguer à travers les multiples possibilités.

Francis Sabourin, Gestionnaire de portefeuille, Patrimoine Richardson