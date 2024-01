Fait-on tout pour régler les problèmes dans les urgences?

Plusieurs infirmières, infirmières et médecins sont utilisés dans d’autres programmes que les ressources pour la première ligne qui s’en voient réduites.

Le travail des médecins en médecine familiale m’emmène aussi des interrogations. La médecine s’est complexifiée et leur rôle devrait être revu. Ils ne servent souvent qu’à compléter des formulaires et prescrire des examens aux spécialistes.

J’ai dû recourir au service du 811 à deux reprises et j’ai été déçue, aucun examen que des prescriptions comme si tout doit être fait par d’autres professionnels.

Ces médecins remplissent-ils vraiment leur rôle? Et toutes les infirmières qui travaillent pour différents programmes et ne sont plus disponibles dans le réseau sont-elles à leur place?

Denise Tousignant, St-Ferreol-les-Neiges