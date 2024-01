Mon bilan de la CAQ en 2023

Par contre, avec le vécu de 2023, le gouvernement perd sa capacité de financer à la fois : la fort coûteuse filière batterie, les coûts exponentiels du volet santé, les programmes sociaux de plus en plus sollicités et la bonne marche de la fonction publique. On étire la capacité du contribuable à payer la facture sans cesse croissante. Mais comment la CAQ va-t-elle à la fois conjuguer ses engagements d’investissements à long terme et maintenir le biais positif des électeurs, sans vider notre Fonds des générations!

Ailleurs, on laisse poireauter le monde scolaire en grève... en hiver, avant de lui accorder toute l’attention qu’il mérite. Pendant les négociations, Legault nous a fait part de son inquiétude pour l’impact sur les enfants. À mon avis, il a alors aussi sanctionné sa propre équipe de négociateurs qui ne livrait pas.

Le désastre de la SAAQ dévoile une autre aberration, soit l’obsession de vouloir développer ses applications. Ailleurs l’informatique est mature, de nombreuses provinces et des dizaines de pays ont déjà automatisés la gestion des immatriculations et des plans d’assurances, nous on recommence à zéro. Ceci, au lieu de réutiliser et adapter de l’existant qui fonctionne à un coût connu et un échéancier de mise en œuvre sérieux.

En outre, il ne faut pas oublier le rêve du programme de construction de maisons des aînés, au coût cauchemardesque de 1,2 million de dollars par lit (estimation de mai 2023). En étant réaliste et rationnel, comment peut-on en arriver à un tel coût? D’autant plus que chaque dollar mis dans ce programme en est un de moins pour construire des lits dits standards alors qu’on est en pénurie.

Reste à voir si la CAQ nous laissera profiter du programme dentaire gratuit du fédéral ou si elle utilisera la somme équivalente pour financer ses erreurs et ses autres bêtises déjà relatées dans les médias!

Pierre Beaulieu, Trois-Rivières