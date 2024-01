Où sont passés les classiques du temps des Fêtes?

À titre d’exemples, je n’ai pas entendu le Minuit chrétiens interprété par la voix de stentor de Richard Verreault, ni la Charlotte prie Notre-Dame par la voix langoureuse d’Angèle Coutu, ni le Noël au camp par notre coureur des bois national, Tex Lecor.

Ces chansons-culte font partie intégrante de notre folklore culturel du temps des Fêtes québécois et devraient, à mon sens, tourner sur les ondes radiophoniques du Québec pendant la période précédant les Fêtes de Noël et du Nouvel An. Par contre, une chanson comme Féliz Navidad interprété par José Feliciano, qui n’est composée que de 20 mots en anglais et en espagnol, tournait 5 à 6 fois par jour.

C’est un secret de Polichinelle: les festivités qui entourent la célébration des Fêtes au Québec ont perdu énormément de la magie qui entourait notamment la féerie des grands classiques. Notre chanson folklorique fait corps avec notre culture, et de ce fait, elle doit se perpétuer avec fierté à travers le temps.

Henri Marineau, Québec