Toutefois, il ne faudrait pas perdre de vue un certain équilibre entre cet enjeu et les finances publiques, le transport en commun et actif, le logement et la gestion des infrastructures municipales et la saine gestion des projets de projet de construction, pour ne citer que ceux-ci.

Le retour du balancier est nécessaire dans une approche globale, responsable et pondérée ou les leaders du milieu seront à nouveau mis à contribution.

Jean-Pierre Simard

Citoyen de Sherbrooke