Mes vœux aux Québécois pour 2024

Les dernières négociations collectives dans le secteur public auront donné lieu à un phénomène de mobilisation soutenu de la part de la population envers les syndicats. Peu importe la partie à laquelle elle s’est identifiée, elle a fait preuve d’une solidarité sans limites, et de ce fait, je ne peux que lui souhaiter qu’elle maintienne cette solidarité jusque dans ses valeurs profondes, notamment envers sa culture et sa langue.

Étant donné que notre société, y compris le Québec, emprunte de plus en plus la violence pour faire valoir leurs droits, je souhaite que les Québécois fassent preuve d’indulgence et de tolérance, particulièrement envers les minorités, l’inclusion étant un phénomène qui aura tendance à prendre de plus en plus d’ampleur avec l’arrivée massive de nouveaux immigrants.

L’été 2023 a donné lieu à des catastrophes sans précédent dues aux changements climatiques, et le Québec n’y a pas échappé. De surcroît, ces phénomènes sont appelés à s’accroître. À cet égard, je souhaite que les Québécois s’impliquent concrètement dans cette lutte aux changements climatiques en adoptant des mesures à leur portée, telle l’économie de notre ressource en électricité.

Sur le plan politique, 2023 a été une année difficile pour notre premier ministre et, par ricochet, pour les Québécois qui ont dû vivre avec certaines décisions fort discutables de la part de François Legault. À cet égard, je formule le vœu, dans l’intérêt de plusieurs Québécois, que les efforts nécessaires de la part du gouvernement soient consentis, notamment sur le plan de la crise du logement, de l’inflation galopante et du nombre toujours croissant des itinérants au Québec.

Enfin, je souhaite ardemment que la réforme de Christian Dubé sur notre système de santé apporte les fruits escomptés, notamment l’obtention d’un médecin de famille pour chaque Québécois, le désengorgement des urgences et des conditions de travail humaines pour les infirmières, tout cela dans le but d’offrir aux Québécois les services qu’on leur promet depuis des décennies.

Santé, amour et joie de vivre à toutes les Québécoises et tous les Québécois!

Henri Marineau, Québec